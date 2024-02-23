https://ria.ru/20240223/sikorskiy-1929167176.html

МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине

МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024

МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине

Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:09

2024-02-23T16:09

2024-02-23T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

радослав сикорский

польша

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102939/49/1029394994_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6c39124642269c948f0607456f06199d.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Блумберг. "Некоторые страны начнут страховать себя от возможных потерь, а другие начнут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", — сказал он. По мнению министра, если конгресс не примет пакет помощи Украине, союзники Вашингтона разочаруются в его способности оказывать им помощь, что будет иметь серьезные последствия для американских союзов по всему миру. На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html

польша

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, радослав сикорский, польша, украина, сша