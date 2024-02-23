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МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 23.02.2024 (обновлено: 17:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sikorskiy-1929167176.html
МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине
МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024
МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине
Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:09
2024-02-23T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
радослав сикорский
польша
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Блумберг. "Некоторые страны начнут страховать себя от возможных потерь, а другие начнут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", — сказал он. По мнению министра, если конгресс не примет пакет помощи Украине, союзники Вашингтона разочаруются в его способности оказывать им помощь, что будет иметь серьезные последствия для американских союзов по всему миру. На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html
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в мире, радослав сикорский, польша, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Радослав Сикорский, Польша, Украина, США
МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине

Сикорский: отказ США от помощи ВСУ приведет к разработке ядерных программ в мире

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Блумберг.
"Некоторые страны начнут страховать себя от возможных потерь, а другие начнут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", — сказал он.
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По мнению министра, если конгресс не примет пакет помощи Украине, союзники Вашингтона разочаруются в его способности оказывать им помощь, что будет иметь серьезные последствия для американских союзов по всему миру.
На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
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При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРадослав СикорскийПольшаУкраинаСША
 
 
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