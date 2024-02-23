МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине
Сикорский: отказ США от помощи ВСУ приведет к разработке ядерных программ в мире
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertРадослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Неспособность конгресса США одобрить пакет помощи Украине может привести к тому, что некоторые страны начнут рассматривать возможность разработки собственного ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Блумберг.
"Некоторые страны начнут страховать себя от возможных потерь, а другие начнут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", — сказал он.
По мнению министра, если конгресс не примет пакет помощи Украине, союзники Вашингтона разочаруются в его способности оказывать им помощь, что будет иметь серьезные последствия для американских союзов по всему миру.
На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.