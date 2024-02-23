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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим - РИА Новости, 23.02.2024
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06:02 23.02.2024 (обновлено: 08:49 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим - РИА Новости, 23.02.2024
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T06:02
2024-02-23T08:49
безопасность
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач", - сказали в министерстве. В Минобороны уточнили, что за проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу" и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. В Минобороны добавили, что после завершения церемонии министр обороны РФ вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Днем защитника Отечества, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твёрдого духа и новых побед во славу Отечества.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html
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Вручение наград военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщило Минобороны РФ
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безопасность, россия, сергей шойгу, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач", - сказали в министерстве.
Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов вручает в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Кадр видео
Герасимов вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки
21 февраля, 07:53
В Минобороны уточнили, что за проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу" и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.
В Минобороны добавили, что после завершения церемонии министр обороны РФ вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Днем защитника Отечества, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твёрдого духа и новых побед во славу Отечества.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества
00:05
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуВалерий Герасимов
 
 
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