https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим - РИА Новости, 23.02.2024
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T06:02
2024-02-23T06:02
2024-02-23T08:49
безопасность
россия
сергей шойгу
валерий герасимов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач", - сказали в министерстве. В Минобороны уточнили, что за проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу" и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. В Минобороны добавили, что после завершения церемонии министр обороны РФ вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Днем защитника Отечества, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твёрдого духа и новых побед во славу Отечества.
https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html
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Вручение наград военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщило Минобороны РФ
2024-02-23T06:02
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PT1M07S
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безопасность, россия, сергей шойгу, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск