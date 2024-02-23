https://ria.ru/20240223/shoygu-1929103365.html

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим - РИА Новости, 23.02.2024

Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T06:02

2024-02-23T06:02

2024-02-23T08:49

безопасность

россия

сергей шойгу

валерий герасимов

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск (сил) вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач", - сказали в министерстве. В Минобороны уточнили, что за проявленные самоотверженность и героизм глава российского военного ведомства вручил военнослужащим ордена Мужества и медали "За отвагу" и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции. В Минобороны добавили, что после завершения церемонии министр обороны РФ вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравили военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, с Днем защитника Отечества, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали крепкого здоровья, твёрдого духа и новых побед во славу Отечества.

https://ria.ru/20240221/nagrazhdenie-1928633320.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html

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Вручение наград военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск Шойгу вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск, сообщило Минобороны РФ 2024-02-23T06:02 true PT1M07S

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безопасность, россия, сергей шойгу, валерий герасимов