https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html

Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе

Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе - РИА Новости, 23.02.2024

Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:04

2024-02-23T20:04

2024-02-23T20:55

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польша

киев

денис шмыгаль

владимир зеленский

дональд туск

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась. "(Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — написал он в Telegram-канале.Шмыгаль отметил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. По его словам, это ударило по экономике страны и ее "возможностям лучше защищаться". В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла вести переговоры с местными фермерами, так как обсуждать эту проблему надо в Брюсселе. "О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы", — подчеркнул глава государства.При этом он уточнил, что обсудил с премьер-министром Дональдом Туском сложившуюся ситуацию и посоветовал ему попытаться разрешить ее на уровне Евросоюза.Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами украинского правительства. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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https://ria.ru/20240223/zernovozy-1929152648.html

https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, дональд туск, всемирная торговая организация (вто), евросоюз