Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе
Премьер Украины заявил, что встреча с властями Польши на границе не состоялась
© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.
«
"(Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — написал он в Telegram-канале.
Шмыгаль отметил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. По его словам, это ударило по экономике страны и ее "возможностям лучше защищаться".
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла вести переговоры с местными фермерами, так как обсуждать эту проблему надо в Брюсселе.
"О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы", — подчеркнул глава государства.
При этом он уточнил, что обсудил с премьер-министром Дональдом Туском сложившуюся ситуацию и посоветовал ему попытаться разрешить ее на уровне Евросоюза.
Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами украинского правительства.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.