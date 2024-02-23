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Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе - РИА Новости, 23.02.2024
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20:04 23.02.2024 (обновлено: 20:55 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html
Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе
Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе - РИА Новости, 23.02.2024
Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:04
2024-02-23T20:55
в мире
украина
польша
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
дональд туск
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась. &quot;(Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась&quot;, — написал он в Telegram-канале.Шмыгаль отметил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. По его словам, это ударило по экономике страны и ее "возможностям лучше защищаться". В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла вести переговоры с местными фермерами, так как обсуждать эту проблему надо в Брюсселе. "О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы", — подчеркнул глава государства.При этом он уточнил, что обсудил с премьер-министром Дональдом Туском сложившуюся ситуацию и посоветовал ему попытаться разрешить ее на уровне Евросоюза.Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами украинского правительства. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928865705.html
https://ria.ru/20240223/zernovozy-1929152648.html
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в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, дональд туск, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе

Премьер Украины заявил, что встреча с властями Польши на границе не состоялась

© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что встреча с представителями Польши по поводу транспортной блокады на границе не состоялась.
«

"(Зеленский. — Прим. ред.) предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — написал он в Telegram-канале.

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Шмыгаль отметил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши. По его словам, это ударило по экономике страны и ее "возможностям лучше защищаться".
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил журналистам, что не видит смысла вести переговоры с местными фермерами, так как обсуждать эту проблему надо в Брюсселе.
"О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы", — подчеркнул глава государства.
При этом он уточнил, что обсудил с премьер-министром Дональдом Туском сложившуюся ситуацию и посоветовал ему попытаться разрешить ее на уровне Евросоюза.
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Ранее Владимир Зеленский призвал премьера Польши Дональда Туска до 24 февраля приехать на общую границу для урегулирования ситуации с транспортной блокадой, заявив о готовности прибыть туда вместе с членами украинского правительства.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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В миреУкраинаПольшаКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДональд ТускВсемирная торговая организация (ВТО)Евросоюз
 
 
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