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Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:39 23.02.2024 (обновлено: 22:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/shaman-1929214734.html
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.02.2024
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"
Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:39
2024-02-23T22:00
выставка-форум "россия"
олег газманов
shaman (ярослав дронов)
23 февраля
общество
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет. У нас должна быть мощная, сильная армия. Я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей армии, чтобы наша армия была такой сильной, такой мощной, чтобы ни у кого даже мысли не было сделать так, чтобы наши воины воевали, чтобы им не приходилось воевать", — сказал журналистам Газманов.В День защитника Отечества на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представили музыкально-патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Его сюжет состоял из тематических новелл. В главных ролях выступили резиденты арт-кластера "Таврида". Хедлайнером спектакля и рассказчиком новелл стал певец Shaman. Представление открыл Газманов, исполнив вместе с резидентами арт-кластера "Таврида" песню "Артефакты". Спектакль рассказал истории российских женщин, которые помогают военнослужащим в специальной военной операции. Первая история повествовала о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая — о девушке, которая работает военным хирургом и лечит раненных. Третья часть постановки рассказала историю девушки, которая работает военным корреспондентом. Финальная новелла рассказала зрителям о судьбах главных героинь, а также о том, какую они играют роль в общем деле. Постановка завершилась песней "Встанем", которую Shaman исполнил вместе с резидентами арт-кластера "Таврида". Зрители стояли на протяжении всего финального номера.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html
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олег газманов, shaman (ярослав дронов) , 23 февраля, общество
Выставка-форум "Россия", Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) , 23 февраля, Общество
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"

Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия" в День защитника Отечества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет. У нас должна быть мощная, сильная армия. Я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей армии, чтобы наша армия была такой сильной, такой мощной, чтобы ни у кого даже мысли не было сделать так, чтобы наши воины воевали, чтобы им не приходилось воевать", — сказал журналистам Газманов.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
День защитника Отечества
Вчера, 02:39
В День защитника Отечества на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представили музыкально-патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Его сюжет состоял из тематических новелл. В главных ролях выступили резиденты арт-кластера "Таврида". Хедлайнером спектакля и рассказчиком новелл стал певец Shaman.
Представление открыл Газманов, исполнив вместе с резидентами арт-кластера "Таврида" песню "Артефакты".
Спектакль рассказал истории российских женщин, которые помогают военнослужащим в специальной военной операции. Первая история повествовала о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая — о девушке, которая работает военным хирургом и лечит раненных. Третья часть постановки рассказала историю девушки, которая работает военным корреспондентом. Финальная новелла рассказала зрителям о судьбах главных героинь, а также о том, какую они играют роль в общем деле.
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Постановка завершилась песней "Встанем", которую Shaman исполнил вместе с резидентами арт-кластера "Таврида".
Зрители стояли на протяжении всего финального номера.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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