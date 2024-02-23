https://ria.ru/20240223/shaman-1929214734.html
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия" - РИА Новости, 23.02.2024
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"
Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:39
2024-02-23T21:39
2024-02-23T22:00
выставка-форум "россия"
олег газманов
shaman (ярослав дронов)
23 февраля
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922769064_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f02b8edb8cb5bc539fc2082d992c07e7.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости. "Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет. У нас должна быть мощная, сильная армия. Я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей армии, чтобы наша армия была такой сильной, такой мощной, чтобы ни у кого даже мысли не было сделать так, чтобы наши воины воевали, чтобы им не приходилось воевать", — сказал журналистам Газманов.В День защитника Отечества на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представили музыкально-патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Его сюжет состоял из тематических новелл. В главных ролях выступили резиденты арт-кластера "Таврида". Хедлайнером спектакля и рассказчиком новелл стал певец Shaman. Представление открыл Газманов, исполнив вместе с резидентами арт-кластера "Таврида" песню "Артефакты". Спектакль рассказал истории российских женщин, которые помогают военнослужащим в специальной военной операции. Первая история повествовала о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая — о девушке, которая работает военным хирургом и лечит раненных. Третья часть постановки рассказала историю девушки, которая работает военным корреспондентом. Финальная новелла рассказала зрителям о судьбах главных героинь, а также о том, какую они играют роль в общем деле. Постановка завершилась песней "Встанем", которую Shaman исполнил вместе с резидентами арт-кластера "Таврида". Зрители стояли на протяжении всего финального номера.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
https://ria.ru/20240122/shaman-1922830922.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929133197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922769064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f8b310e54cec2d284f3eedaf6b7fec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, shaman (ярослав дронов) , 23 февраля, общество
Выставка-форум "Россия", Олег Газманов, SHAMAN (Ярослав Дронов) , 23 февраля, Общество
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия"
Shaman и Газманов выступили на выставке "Россия" в День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Певец Shaman и народный артист России Олег Газманов выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День защитника Отечества, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет. У нас должна быть мощная, сильная армия. Я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей армии, чтобы наша армия была такой сильной, такой мощной, чтобы ни у кого даже мысли не было сделать так, чтобы наши воины воевали, чтобы им не приходилось воевать", — сказал журналистам Газманов.
В День защитника Отечества на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ представили музыкально-патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Его сюжет состоял из тематических новелл. В главных ролях выступили резиденты арт-кластера "Таврида". Хедлайнером спектакля и рассказчиком новелл стал певец Shaman
.
Представление открыл Газманов, исполнив вместе с резидентами арт-кластера "Таврида" песню "Артефакты".
Спектакль рассказал истории российских женщин, которые помогают военнослужащим в специальной военной операции. Первая история повествовала о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая — о девушке, которая работает военным хирургом и лечит раненных. Третья часть постановки рассказала историю девушки, которая работает военным корреспондентом. Финальная новелла рассказала зрителям о судьбах главных героинь, а также о том, какую они играют роль в общем деле.
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
Постановка завершилась песней "Встанем", которую Shaman исполнил вместе с резидентами арт-кластера "Таврида".
Зрители стояли на протяжении всего финального номера.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве
с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата