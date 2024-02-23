https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205340.html

Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве

Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 23.02.2024

Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве

Новый виток санкций Канады в отношении России не окажет влияния на суверенную политику Москвы, но ответ на эти действия обязательно последует, заявил РИА... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:38

2024-02-23T20:38

2024-02-23T20:38

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джастин трюдо

санкции

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый виток санкций Канады в отношении России не окажет влияния на суверенную политику Москвы, но ответ на эти действия обязательно последует, заявил РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Еще один раунд санкций со стороны правительства (премьер-министра) Джастина Трюдо - такой же бессмысленный, как и все предыдущие меры подобного рода. Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России. И, конечно же, последует ответная реакция", - сказал Степанов, комментируя введенные Оттавой новые ограничения. В пятницу правительство североамериканской страны внесло в санкционный список 10 физических и свыше 150 юридических лиц. Объявление о санкциях Канада сделала в координации с Великобританией и США.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

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канада

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, канада, оттава, олег степанов, джастин трюдо, санкции