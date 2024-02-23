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Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 23.02.2024
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20:38 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929205340.html
Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве
Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве - РИА Новости, 23.02.2024
Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве
Новый виток санкций Канады в отношении России не окажет влияния на суверенную политику Москвы, но ответ на эти действия обязательно последует, заявил РИА... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:38
2024-02-23T20:38
в мире
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канада
оттава
олег степанов
джастин трюдо
санкции
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый виток санкций Канады в отношении России не окажет влияния на суверенную политику Москвы, но ответ на эти действия обязательно последует, заявил РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. "Еще один раунд санкций со стороны правительства (премьер-министра) Джастина Трюдо - такой же бессмысленный, как и все предыдущие меры подобного рода. Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России. И, конечно же, последует ответная реакция", - сказал Степанов, комментируя введенные Оттавой новые ограничения. В пятницу правительство североамериканской страны внесло в санкционный список 10 физических и свыше 150 юридических лиц. Объявление о санкциях Канада сделала в координации с Великобританией и США.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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в мире, россия, канада, оттава, олег степанов, джастин трюдо, санкции
В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Санкции
Россия ответит на новый пакет санкций Канады, заявил посол в Оттаве

Посол Степанов: Россия непременно ответит на новый пакет санкций Канады

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новый виток санкций Канады в отношении России не окажет влияния на суверенную политику Москвы, но ответ на эти действия обязательно последует, заявил РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов.
"Еще один раунд санкций со стороны правительства (премьер-министра) Джастина Трюдо - такой же бессмысленный, как и все предыдущие меры подобного рода. Российским гражданам и организациям на него наплевать. Санкции не могут и не будут влиять на суверенную политику России. И, конечно же, последует ответная реакция", - сказал Степанов, комментируя введенные Оттавой новые ограничения.
В пятницу правительство североамериканской страны внесло в санкционный список 10 физических и свыше 150 юридических лиц. Объявление о санкциях Канада сделала в координации с Великобританией и США.
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В миреРоссияКанадаОттаваОлег СтепановДжастин ТрюдоСанкции
 
 
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