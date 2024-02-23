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Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России - РИА Новости, 23.02.2024
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20:18 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929202737.html
Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России
Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России - РИА Новости, 23.02.2024
Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России
Новые санкции США в отношении России представляют собой циничную и наглую попытку вмешаться во внутренние дела, однако не заставят Москву отказаться от защиты... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:18
2024-02-23T20:18
в мире
сша
россия
москва
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государственный департамент сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России представляют собой циничную и наглую попытку вмешаться во внутренние дела, однако не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Минфин США в пятницу обнародовал новые масштабные санкции против России. Они затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Также свои санкционные списки обнародовали американский минторг и Госдепартамент. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран. "Новые нелегитимные ограничения - очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов. Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны - президентских выборов", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия. По его словам, объявленный пакет рестрикций не стал сюрпризом для Москвы. Как указал Антонов, своими действия администрация США "хоронит все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений".
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в мире, сша, россия, москва, анатолий антонов, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Москва, Анатолий Антонов, Государственный департамент США, Санкции, Санкции в отношении России
Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России

Антонов: санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих интересов

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России представляют собой циничную и наглую попытку вмешаться во внутренние дела, однако не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Минфин США в пятницу обнародовал новые масштабные санкции против России. Они затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Также свои санкционные списки обнародовали американский минторг и Госдепартамент. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.
«
"Новые нелегитимные ограничения - очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов. Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны - президентских выборов", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия.
По его словам, объявленный пакет рестрикций не стал сюрпризом для Москвы. Как указал Антонов, своими действия администрация США "хоронит все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений".
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