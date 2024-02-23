https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929202737.html

Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России

Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России - РИА Новости, 23.02.2024

Антонов назвал новые санкции наглой попыткой вмешательства в дела России

Новые санкции США в отношении России представляют собой циничную и наглую попытку вмешаться во внутренние дела, однако не заставят Москву отказаться от защиты... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:18

2024-02-23T20:18

2024-02-23T20:18

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России представляют собой циничную и наглую попытку вмешаться во внутренние дела, однако не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Минфин США в пятницу обнародовал новые масштабные санкции против России. Они затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Также свои санкционные списки обнародовали американский минторг и Госдепартамент. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран. "Новые нелегитимные ограничения - очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов. Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны - президентских выборов", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовала российская дипмиссия. По его словам, объявленный пакет рестрикций не стал сюрпризом для Москвы. Как указал Антонов, своими действия администрация США "хоронит все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, москва, анатолий антонов, государственный департамент сша, санкции, санкции в отношении россии