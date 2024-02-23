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ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева - РИА Новости, 23.02.2024
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19:39 23.02.2024 (обновлено: 19:54 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929197348.html
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева
ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:39
2024-02-23T19:54
россия
украина
игорь макушев
евросоюз
межгосударственный авиационный комитет
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В документе утверждается, что Макушев, занимая должность генерального директора ПАО МАК "Вымпел", поддерживает действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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россия, украина, игорь макушев, евросоюз, межгосударственный авиационный комитет
Россия, Украина, Игорь Макушев, Евросоюз, Межгосударственный авиационный комитет
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева

ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Макушева

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкИгорь Макушев
Игорь Макушев - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Игорь Макушев. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу.
Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций.
В документе утверждается, что Макушев, занимая должность генерального директора ПАО МАК "Вымпел", поддерживает действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
РоссияУкраинаИгорь МакушевЕвросоюзМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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