https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929197348.html

ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева

ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева

ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:39

2024-02-23T19:39

2024-02-23T19:54

россия

украина

игорь макушев

евросоюз

межгосударственный авиационный комитет

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В документе утверждается, что Макушев, занимая должность генерального директора ПАО МАК "Вымпел", поддерживает действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, игорь макушев, евросоюз, межгосударственный авиационный комитет