https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929197348.html
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева
ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:39
2024-02-23T19:39
2024-02-23T19:54
россия
украина
игорь макушев
евросоюз
межгосударственный авиационный комитет
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Игоря Макушева, следует из документа, опубликованного в пятницу. Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России, в который вошли 194 физических и юридических лица. Всего санкционный список насчитывает более двух тысяч позиций. В документе утверждается, что Макушев, занимая должность генерального директора ПАО МАК "Вымпел", поддерживает действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, игорь макушев, евросоюз, межгосударственный авиационный комитет
Россия, Украина, Игорь Макушев, Евросоюз, Межгосударственный авиационный комитет
ЕС ввел санкции против гендиректора "Вымпела" Макушева
ЕС внес в санкционный список генерального директора ПАО МАК "Вымпел" Макушева