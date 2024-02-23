https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929193618.html
Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов
Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов - РИА Новости, 23.02.2024
Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя введенные против него США санкции, заявил, что все эти ограничительные меры со стороны Запада давно... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:04
2024-02-23T19:04
2024-02-23T19:20
сша
в мире
санкции в отношении россии
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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя введенные против него США санкции, заявил, что все эти ограничительные меры со стороны Запада давно потеряли смысл и лишь наглядно демонстрируют его бессилие.Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошёл в том числе Грызлов."Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада", - говорится в комментарии Грызлова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Минске.Дипломат подчеркнул, что "с некоторым удивлением" узнал, что его имя только сейчас попало в санкционные списки США. "Был уверен, что давно в них числюсь, но, очевидно, сильно переоценил смекалку и расторопность американской бюрократии. Как говорится, не прошло и трех лет. Евросоюз в этом смысле оказался проворнее – в их списках я с 2014 года", - подчеркнул он."Пока мы с партнерами работаем над формированием нового, справедливого миропорядка, реализуем прорывные интеграционные проекты – западные деятели занимаются таким вот бумагомаранием", - констатировал Грызлов.Он заметил, что "ничего большего им и не остается"."Так что пусть тешатся своими списками у себя за океаном", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, санкции в отношении россии
США, В мире, Санкции в отношении России
Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов
Грызлов: санкции США лишь демонстрируют бессилие Запада
МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя введенные против него США санкции, заявил, что все эти ограничительные меры со стороны Запада давно потеряли смысл и лишь наглядно демонстрируют его бессилие.
Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошёл в том числе Грызлов.
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"Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада", - говорится в комментарии Грызлова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Минске
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Дипломат подчеркнул, что "с некоторым удивлением" узнал, что его имя только сейчас попало в санкционные списки США. "Был уверен, что давно в них числюсь, но, очевидно, сильно переоценил смекалку и расторопность американской бюрократии. Как говорится, не прошло и трех лет. Евросоюз в этом смысле оказался проворнее – в их списках я с 2014 года", - подчеркнул он.
"Пока мы с партнерами работаем над формированием нового, справедливого миропорядка, реализуем прорывные интеграционные проекты – западные деятели занимаются таким вот бумагомаранием", - констатировал Грызлов.
Он заметил, что "ничего большего им и не остается".
"Так что пусть тешатся своими списками у себя за океаном", - заключил дипломат.
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