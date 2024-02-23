https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929193618.html

Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов

Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов - РИА Новости, 23.02.2024

Санкции США давно потеряли смысл, считает Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя введенные против него США санкции, заявил, что все эти ограничительные меры со стороны Запада давно... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:04

2024-02-23T19:04

2024-02-23T19:20

сша

в мире

санкции в отношении россии

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МИНСК, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя введенные против него США санкции, заявил, что все эти ограничительные меры со стороны Запада давно потеряли смысл и лишь наглядно демонстрируют его бессилие.Министерство финансов США опубликовало в пятницу новый пакет антироссийских санкций, в него вошёл в том числе Грызлов."Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада", - говорится в комментарии Грызлова, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Минске.Дипломат подчеркнул, что "с некоторым удивлением" узнал, что его имя только сейчас попало в санкционные списки США. "Был уверен, что давно в них числюсь, но, очевидно, сильно переоценил смекалку и расторопность американской бюрократии. Как говорится, не прошло и трех лет. Евросоюз в этом смысле оказался проворнее – в их списках я с 2014 года", - подчеркнул он."Пока мы с партнерами работаем над формированием нового, справедливого миропорядка, реализуем прорывные интеграционные проекты – западные деятели занимаются таким вот бумагомаранием", - констатировал Грызлов.Он заметил, что "ничего большего им и не остается"."Так что пусть тешатся своими списками у себя за океаном", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, санкции в отношении россии