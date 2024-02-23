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Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
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18:43 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929190384.html
Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС
Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС
Европейский союз ввел санкции против ряда российских предприятий по производству патронов, включая Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) и... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:43
2024-02-23T18:43
россия
евросоюз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против ряда российских предприятий по производству патронов, включая Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) и Тульский патронный завод (ТПЗ), следует из опубликованного в пятницу документа. В объяснении указано, что КСПЗ и ТПЗ являются ведущими поставщиками патронов для вооруженных сил России. Помимо указанных предприятий, в санкционный список попал и Новосибирский патронный завод. Санкции на него были наложены в связи с тем, что он поставляет патроны Росгвардии, а также собирает средства на поддержку российских военнослужащих и волонтеров.
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россия, евросоюз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Санкции в отношении России
Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС

ЕС ввел санкции против российских предприятий по производству патронов

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против ряда российских предприятий по производству патронов, включая Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) и Тульский патронный завод (ТПЗ), следует из опубликованного в пятницу документа.
В объяснении указано, что КСПЗ и ТПЗ являются ведущими поставщиками патронов для вооруженных сил России.
Помимо указанных предприятий, в санкционный список попал и Новосибирский патронный завод. Санкции на него были наложены в связи с тем, что он поставляет патроны Росгвардии, а также собирает средства на поддержку российских военнослужащих и волонтеров.
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РоссияЕвросоюзФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Санкции в отношении России
 
 
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