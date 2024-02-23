https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929190384.html

Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС

Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС - РИА Новости, 23.02.2024

Российские производители патронов включены в санкционный список ЕС

Европейский союз ввел санкции против ряда российских предприятий по производству патронов, включая Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) и... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:43

2024-02-23T18:43

2024-02-23T18:43

россия

евросоюз

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против ряда российских предприятий по производству патронов, включая Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) и Тульский патронный завод (ТПЗ), следует из опубликованного в пятницу документа. В объяснении указано, что КСПЗ и ТПЗ являются ведущими поставщиками патронов для вооруженных сил России. Помимо указанных предприятий, в санкционный список попал и Новосибирский патронный завод. Санкции на него были наложены в связи с тем, что он поставляет патроны Росгвардии, а также собирает средства на поддержку российских военнослужащих и волонтеров.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкции в отношении россии