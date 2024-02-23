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США ввели санкции против замглавы ФСИН - РИА Новости, 23.02.2024
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18:25 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929188594.html
США ввели санкции против замглавы ФСИН
США ввели санкции против замглавы ФСИН - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против замглавы ФСИН
Новые санкции США в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева, говорится в обнародованном в пятницу РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:25
2024-02-23T18:25
россия
сша
украина
дмитрий песков
мария захарова
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
нато
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева, говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина. Помимо Бояринева, в перечень также включен сотрудник ФСИН Игорь Ракитин - начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев. Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине начала российской СВО на Украине и к смерти Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
https://ria.ru/20240223/rossiya-1929153572.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, мария захарова, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Сергей Лавров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, Ив Роше
США ввели санкции против замглавы ФСИН

США ввели санкции против замглавы ФСИН Валерия Бояринева

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииЗамглавы ФСИН России Валерий Бояринев
Замглавы ФСИН России Валерий Бояринев - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Замглавы ФСИН России Валерий Бояринев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России затронули заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева, говорится в обнародованном в пятницу документе американского минфина.
Помимо Бояринева, в перечень также включен сотрудник ФСИН Игорь Ракитин - начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Новый крупный санкционный пакет, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, власти США приурочили ко второй годовщине начала российской СВО на Украине и к смерти Навального.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
На Красноярском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
NYT: США не удалось изолировать Россию
Вчера, 14:44
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В НСПК прокомментировали новые санкции США
Вчера, 17:59
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковМария ЗахароваСергей ЛавровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОИв Роше
 
 
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