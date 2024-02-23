https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929182700.html

ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны

ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны

Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:51

2024-02-23T17:51

2024-02-23T17:51

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Кроме того, в санкционный список попал начальник центра Александр Федорко.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире