https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929182700.html
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны
Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:51
2024-02-23T17:51
2024-02-23T17:51
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Кроме того, в санкционный список попал начальник центра Александр Федорко.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны
ЕС ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов МО РФ