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ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны - РИА Новости, 23.02.2024
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17:51 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929182700.html
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны
Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:51
2024-02-23T17:51
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Кроме того, в санкционный список попал начальник центра Александр Федорко.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против Центра беспилотных летательных аппаратов Минобороны

ЕС ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов МО РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский беспилотник в небе
Российский беспилотник в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский беспилотник в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против 924-го центра беспилотных летательных аппаратов министерства обороны РФ, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Кроме того, в санкционный список попал начальник центра Александр Федорко.
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