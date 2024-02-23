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Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России - РИА Новости, 23.02.2024
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17:42 23.02.2024 (обновлено: 18:32 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России - РИА Новости, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России
Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:42
2024-02-23T18:32
россия
министерство финансов сша
министерство финансов рф (минфин россии)
ростех
т-72 "урал"
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США.Речь идет, в частности, о "Заводе Элекон" и "Заводе № 9". Как утверждает американское ведомство, первый занимается производством оружия, боеприпасов и комплектующих для ракет, подводных лодок, танков и радаров. В свою очередь, акционерное общество "Завод № 9", по информации Минфина США, — это дочерняя компания государственной корпорации "Ростех". На предприятии производят ствольные артиллерийские системы для танков Т-72, Т-90 и "Армата", говорится в заявлении.Помимо этого, в санкционный список попали:Также ограничения коснулись нескольких российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и "Международный финансовый клуб". Кроме того, в перечне оказались госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, замглавы ФСИН Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, а также Вадим Калинин — начальник исправительной колонии № 3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный.Помимо этого, новые санкции затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая Китай, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн. Им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926880457.html
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), ростех, т-72 "урал", т-90, в мире
Россия, Министерство финансов США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ростех, Т-72 "Урал", Т-90, В мире
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России

Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК, включая "Элекон" и "Завод № 9"

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США.
Речь идет, в частности, о "Заводе Элекон" и "Заводе № 9". Как утверждает американское ведомство, первый занимается производством оружия, боеприпасов и комплектующих для ракет, подводных лодок, танков и радаров. В свою очередь, акционерное общество "Завод № 9", по информации Минфина США, — это дочерняя компания государственной корпорации "Ростех". На предприятии производят ствольные артиллерийские системы для танков Т-72, Т-90 и "Армата", говорится в заявлении.
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Помимо этого, в санкционный список попали:
Также ограничения коснулись нескольких российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и "Международный финансовый клуб".
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Кроме того, в перечне оказались госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, замглавы ФСИН Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, а также Вадим Калинин — начальник исправительной колонии № 3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный.
Помимо этого, новые санкции затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая Китай, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн. Им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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РоссияМинистерство финансов СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)РостехТ-72 "Урал"Т-90В мире
 
 
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