Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК, включая "Элекон" и "Завод № 9"
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США.
Речь идет, в частности, о "Заводе Элекон" и "Заводе № 9". Как утверждает американское ведомство, первый занимается производством оружия, боеприпасов и комплектующих для ракет, подводных лодок, танков и радаров. В свою очередь, акционерное общество "Завод № 9", по информации Минфина США, — это дочерняя компания государственной корпорации "Ростех". На предприятии производят ствольные артиллерийские системы для танков Т-72, Т-90 и "Армата", говорится в заявлении.
Помимо этого, в санкционный список попали:
- ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ";
- фонд развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева";
- Императорский Тульский оружейный завод;
- Арзамасский машиностроительный завод;
- компания "Современный арктический морской транспорт";
- Московская оружейная компания;
- судостроительный комплекс "Звезда";
- АО "Росгеология";
- предприятие "НОВАТЭК-Мурманск";
- оператор комплекса СПГ в Усть-Луге "Русхимальянс";
- контейнерный оператор "Трансконтейнер";
- Сибирская угольная энергетическая компания;
- золотодобывающая компания "Южуралзолото" и ее глава Константин Струков;
- группа компаний ПИК и ее основной акционер Сергей Гордеев;
- автомобильный бред AURUS;
- особая экономическая зона "Алабуга";
- национальная система платежных карт — оператор российских карт "Мир".
Также ограничения коснулись нескольких российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и "Международный финансовый клуб".
Кроме того, в перечне оказались госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, замглавы ФСИН Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, а также Вадим Калинин — начальник исправительной колонии № 3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный.
Помимо этого, новые санкции затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая Китай, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн. Им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.