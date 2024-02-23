https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html

Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России

Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России - РИА Новости, 23.02.2024

Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России

Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:42

2024-02-23T17:42

2024-02-23T18:32

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против российских военно-промышленных предприятий, сообщил Минфин США.Речь идет, в частности, о "Заводе Элекон" и "Заводе № 9". Как утверждает американское ведомство, первый занимается производством оружия, боеприпасов и комплектующих для ракет, подводных лодок, танков и радаров. В свою очередь, акционерное общество "Завод № 9", по информации Минфина США, — это дочерняя компания государственной корпорации "Ростех". На предприятии производят ствольные артиллерийские системы для танков Т-72, Т-90 и "Армата", говорится в заявлении.Помимо этого, в санкционный список попали:Также ограничения коснулись нескольких российских банков, включая "Авангард", Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и "Международный финансовый клуб". Кроме того, в перечне оказались госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, замглавы ФСИН Валерий Бояринев, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, а также Вадим Калинин — начальник исправительной колонии № 3 в ЯНАО, где умер Алексей Навальный.Помимо этого, новые санкции затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая Китай, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн. Им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240212/sanktsii-1926880457.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), ростех, т-72 "урал", т-90, в мире