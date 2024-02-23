https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929179331.html

ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе

ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе

Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, следует из данных в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:31

2024-02-23T17:31

2024-02-23T17:31

россия

севастополь

мелитополь

владимир путин

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, следует из данных в официальном журнале ЕС. Причиной внесения Песчанской в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стало якобы ее участие "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь". "Будучи уполномоченным по правам ребенка в Севастополе ..., Песчанская поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240223/kndr-1929177774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, мелитополь, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, в мире