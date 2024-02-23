Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929179331.html
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе
Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, следует из данных в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:31
2024-02-23T17:31
россия
севастополь
мелитополь
владимир путин
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, следует из данных в официальном журнале ЕС. Причиной внесения Песчанской в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стало якобы ее участие "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь". "Будучи уполномоченным по правам ребенка в Севастополе ..., Песчанская поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240223/kndr-1929177774.html
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html
россия
севастополь
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873735dad337de4e4b996c960fdd733d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, мелитополь, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Севастополь, Мелитополь, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе

ЕС ввел санкции против детского омбудсмена в Севастополе Песчанской

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, следует из данных в официальном журнале ЕС.
Причиной внесения Песчанской в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стало якобы ее участие "в незаконной перевозке детей из детского дома в Мелитополе в Севастополь".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама
Вчера, 17:22
"Будучи уполномоченным по правам ребенка в Севастополе ..., Песчанская поддерживает и осуществляет действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций
Вчера, 17:14
 
РоссияСевастопольМелитопольВладимир ПутинЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала