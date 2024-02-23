https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929178281.html
ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг"
ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг" - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг"
ЕС ввел санкции против белорусского ОАО "Пеленг", специализирующегося на разработке и изготовлении оптико-электронных систем, говорится в документе,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:26
2024-02-23T17:26
2024-02-23T19:55
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санкции
белоруссия
технологии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против белорусского ОАО "Пеленг", специализирующегося на разработке и изготовлении оптико-электронных систем, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. В документе утверждается, что "ОАО "Пеленг" производит и поставляет комплектующие для изготовления российской артиллерии и военной техники (а именно бронетранспортеров БТР-82А), которые используются Вооруженными Силами России".Кроме того, в новый пакет санкций были внесены белорусский "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", специализирующийся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО, и его директор Валерий Шатило. В список также попал "Оршанский авиаремонтный завод" и гендиректор Павел Случак.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174631.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции, белоруссия, технологии, санкции в отношении россии
Евросоюз, Санкции, Белоруссия, Технологии, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг"
Белорусский производитель оптико-электронных систем Пеленг попал под санкции ЕС