https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929178281.html

ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг"

ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг" - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против белорусского предприятия "Пеленг"

ЕС ввел санкции против белорусского ОАО "Пеленг", специализирующегося на разработке и изготовлении оптико-электронных систем, говорится в документе,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:26

2024-02-23T17:26

2024-02-23T19:55

евросоюз

санкции

белоруссия

технологии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против белорусского ОАО "Пеленг", специализирующегося на разработке и изготовлении оптико-электронных систем, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. В документе утверждается, что "ОАО "Пеленг" производит и поставляет комплектующие для изготовления российской артиллерии и военной техники (а именно бронетранспортеров БТР-82А), которые используются Вооруженными Силами России".Кроме того, в новый пакет санкций были внесены белорусский "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", специализирующийся на ремонте и модернизации вооружения и техники ПВО, и его директор Валерий Шатило. В список также попал "Оршанский авиаремонтный завод" и гендиректор Павел Случак.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, санкции, белоруссия, технологии, санкции в отношении россии