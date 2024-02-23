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ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России - РИА Новости, 23.02.2024
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17:25 23.02.2024 (обновлено: 18:27 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929178168.html
ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России
ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:25
2024-02-23T18:27
россия
украина
алексей криворучко
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале Евросоюза. В документе говорится, что Криворучко "отвечает за логистику, техническую поддержку и закупку вооружений для российских Вооруженных сил", на основании чего власти ЕС возлагают на него ответственность за "агрессию" РФ против Украины.
https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html
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россия, украина, алексей криворучко, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Алексей Криворучко, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России

ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России Криворучко

© Фото : Минобороны РФЗамминистра обороны РФ Алексей Криворучко
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Минобороны РФ
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале Евросоюза.
В документе говорится, что Криворучко "отвечает за логистику, техническую поддержку и закупку вооружений для российских Вооруженных сил", на основании чего власти ЕС возлагают на него ответственность за "агрессию" РФ против Украины.
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РоссияУкраинаАлексей КриворучкоЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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