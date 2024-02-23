https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929178168.html

ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России

ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС включил в санкционный список замминистра обороны России

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:25

2024-02-23T17:25

2024-02-23T18:27

россия

украина

алексей криворучко

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко внесен в санкционный список ЕС в рамках 13-го пакета антироссийских санкций, запись об этом опубликована в пятницу в официальном журнале Евросоюза. В документе говорится, что Криворучко "отвечает за логистику, техническую поддержку и закупку вооружений для российских Вооруженных сил", на основании чего власти ЕС возлагают на него ответственность за "агрессию" РФ против Украины.

https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html

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украина

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Варвара Скокшина

россия, украина, алексей криворучко, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире