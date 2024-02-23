https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929177657.html
ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ
ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ
Евросоюз ввел санкции против ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" и АО "Марийский машиностроительный завод", следует из документа,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:22
2024-02-23T17:22
2024-02-23T18:27
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" и АО "Марийский машиностроительный завод", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Открытое акционерное общество "Марийский машиностроительный завод" и публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, город Екатеринбург" указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, под санкции попали директор МЗИК Николай Владимирович Клейн и директор ММЗ Борис Иванович Ефремов.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ
Под новые санкции ЕС попали машиностроительные заводы МЗИК и ММЗ