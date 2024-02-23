https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929177657.html

ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ

ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против машиностроительных заводов МЗИК и ММЗ

Евросоюз ввел санкции против ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" и АО "Марийский машиностроительный завод", следует из документа,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:22

2024-02-23T17:22

2024-02-23T18:27

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против ПАО "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина" и АО "Марийский машиностроительный завод", следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Открытое акционерное общество "Марийский машиностроительный завод" и публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, город Екатеринбург" указаны в списке, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, под санкции попали директор МЗИК Николай Владимирович Клейн и директор ММЗ Борис Иванович Ефремов.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия