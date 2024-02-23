ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций
ЕС внес движение детей и молодежи в новый пакет антироссийских санкций
Выставка "Россия". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель правления движения Григорий Гуров, следует из данных в официальном журнале ЕС.
Причиной внесения "Движения первых" в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России.
"Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в Россию. Поэтому "Движение первых" материально поддерживает акции которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.
Причиной внесения в станционный пакет Гурова обозначена его поддержка "действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" в рамках деятельности во главе "Движения первых".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.