https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html

ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций

ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций

Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:14

2024-02-23T17:14

2024-02-23T17:14

санкции в отношении россии

евросоюз

нато

владимир путин

григорий гуров

россия

украина

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель правления движения Григорий Гуров, следует из данных в официальном журнале ЕС. Причиной внесения "Движения первых" в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России. "Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в Россию. Поэтому "Движение первых" материально поддерживает акции которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Причиной внесения в станционный пакет Гурова обозначена его поддержка "действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" в рамках деятельности во главе "Движения первых". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, евросоюз, нато, владимир путин, григорий гуров, россия, украина, европа