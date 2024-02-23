Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929176203.html
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций
Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:14
2024-02-23T17:14
санкции в отношении россии
евросоюз
нато
владимир путин
григорий гуров
россия
украина
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_8da34050457822e81f41ddc5534bd2ff.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель правления движения Григорий Гуров, следует из данных в официальном журнале ЕС. Причиной внесения "Движения первых" в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России. "Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в Россию. Поэтому "Движение первых" материально поддерживает акции которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Причиной внесения в станционный пакет Гурова обозначена его поддержка "действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" в рамках деятельности во главе "Движения первых". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926608472_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_35e1e0f00a8d67d416452fecb3caa0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, нато, владимир путин, григорий гуров, россия, украина, европа
Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Григорий Гуров, Россия, Украина, Европа
ЕС внес "Движение первых" в новый пакет антироссийских санкций

ЕС внес движение детей и молодежи в новый пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель правления движения Григорий Гуров, следует из данных в официальном журнале ЕС.
Причиной внесения "Движения первых" в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
"Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в Россию. Поэтому "Движение первых" материально поддерживает акции которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.
Причиной внесения в станционный пакет Гурова обозначена его поддержка "действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" в рамках деятельности во главе "Движения первых".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
Вчера, 05:42
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОВладимир ПутинГригорий ГуровРоссияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала