https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175937.html

ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области

ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области

ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:11

2024-02-23T17:11

2024-02-23T17:30

херсонская область

россия

андрей алексеенко

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, указаны глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и зампредседателя правительства региона Семен Машкауцан. Санкциям также подверглись министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр здравоохранения Артыш Сат, министр образования Алексей Галченков, министр информационной политики Евгений Брыков и министр молодежной политики Игорь Астранин.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

херсонская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, андрей алексеенко, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии