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ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области - РИА Новости, 23.02.2024
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17:11 23.02.2024 (обновлено: 17:30 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175937.html
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области
ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:11
2024-02-23T17:30
херсонская область
россия
андрей алексеенко
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, указаны глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и зампредседателя правительства региона Семен Машкауцан. Санкциям также подверглись министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр здравоохранения Артыш Сат, министр образования Алексей Галченков, министр информационной политики Евгений Брыков и министр молодежной политики Игорь Астранин.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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херсонская область , россия, андрей алексеенко, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области

ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства Херсонской области

© Фото : пресс-служба правительства Херсонской областиПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Херсонской области
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ.
В списке, опубликованном в официальном журнале союза, указаны глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и зампредседателя правительства региона Семен Машкауцан.
Санкциям также подверглись министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр здравоохранения Артыш Сат, министр образования Алексей Галченков, министр информационной политики Евгений Брыков и министр молодежной политики Игорь Астранин.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
 
Херсонская областьРоссияАндрей АлексеенкоЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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