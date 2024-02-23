https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175937.html
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области
ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:11
2024-02-23T17:11
2024-02-23T17:30
херсонская область
россия
андрей алексеенко
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства, а также ряда министров Херсонской области РФ. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, указаны глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и зампредседателя правительства региона Семен Машкауцан. Санкциям также подверглись министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр здравоохранения Артыш Сат, министр образования Алексей Галченков, министр информационной политики Евгений Брыков и министр молодежной политики Игорь Астранин.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, андрей алексеенко, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против членов правительства Херсонской области
ЕС ввел санкции против главы и зампредседателя правительства Херсонской области