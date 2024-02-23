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ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП - РИА Новости, 23.02.2024
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17:07 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175542.html
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП
ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:07
2024-02-23T17:07
сергей миронов
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в официальном журнале ЕС. "Инна Варламова несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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сергей миронов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Сергей Миронов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП

ЕС ввел санкции против Инны Варламовой, супруги лидера партии СРЗП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Инна Варламова несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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