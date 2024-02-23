https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175542.html
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП
ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:07
2024-02-23T17:07
2024-02-23T17:07
сергей миронов
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в официальном журнале ЕС. "Инна Варламова несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Сергей Миронов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП
ЕС ввел санкции против Инны Варламовой, супруги лидера партии СРЗП
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Инна Варламова несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.
Россия расширила санкции против Евросоюза