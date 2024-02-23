https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175542.html

ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП

ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против супруги лидера партии СРЗП

ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:07

2024-02-23T17:07

2024-02-23T17:07

сергей миронов

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Инны Варламовой - супруги лидера партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, следует из документа, опубликованном в официальном журнале ЕС. "Инна Варламова несет ответственность за действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей миронов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире