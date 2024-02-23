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США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию - РИА Новости, 23.02.2024
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17:06 23.02.2024 (обновлено: 17:39 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175273.html
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:06
2024-02-23T17:39
сша
санкции
санкции в отношении россии
экономика
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина."В общей сложности Управление по контролю над финансовыми активами минфина США ввело рестрикции против 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн", - следует из заявления.В ведомстве подчеркнули, что продолжат вводить ограничительные меры в отношении лиц и компаний, которые тем или иным образом участвуют в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций.
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сша, санкции, санкции в отношении россии, экономика, минфин сша
США, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Минфин США
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию

США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию в обход санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
«
"В общей сложности Управление по контролю над финансовыми активами минфина США ввело рестрикции против 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн", - следует из заявления.
В ведомстве подчеркнули, что продолжат вводить ограничительные меры в отношении лиц и компаний, которые тем или иным образом участвуют в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций.
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