https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929175273.html
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:06
2024-02-23T17:06
2024-02-23T17:39
сша
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США затронули 26 физических и юридических лиц в 11 странах, им приписывают поставку технологий и оборудования России в обход действующих американских ограничений, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина."В общей сложности Управление по контролю над финансовыми активами минфина США ввело рестрикции против 26 физических и юридических лиц в 11 странах, включая КНР, Сербию, ОАЭ и Лихтенштейн", - следует из заявления.В ведомстве подчеркнули, что продолжат вводить ограничительные меры в отношении лиц и компаний, которые тем или иным образом участвуют в передаче критически важного оборудования и технологий российскому военно-промышленному комплексу в обход существующих санкций.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции, санкции в отношении россии, экономика, минфин сша
США, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Минфин США
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию
США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран за экспорт в Россию в обход санкций