https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929174631.html
Генсек Белорусского Красного Креста Шевцов попал под санкции ЕС
Генсек Белорусского Красного Креста Шевцов попал под санкции ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
Генсек Белорусского Красного Креста Шевцов попал под санкции ЕС
ЕС ввел санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:03
2024-02-23T17:03
2024-02-23T18:25
евросоюз
санкции
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белоруссия
александр лукашенко
россия
витебская область
европарламент
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. Имя Шевцова указано в списке, опубликованном в официальном журнале союза.Кроме того, санкции были введены против главы белорусской общественной организации "Дельфины" Ольги Волковой и самой организации, белорусского благотворительного Фонда Алексея Талая и его основателя, а также председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета в Витебской области Белоруссии Дмитрия Демидова. По утверждениям ЕС, они якобы участвовали в вывозе украинских детей.Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призвали Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины".Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. В Минске заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, витебская область, европарламент
Евросоюз, Санкции, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Витебская область, Европарламент
Генсек Белорусского Красного Креста Шевцов попал под санкции ЕС
ЕС ввел санкции против генсека Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова