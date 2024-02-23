https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173616.html

ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма

ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма

ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, говорится в документе. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:57

2024-02-23T16:57

2024-02-23T18:27

ирина клюева

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, говорится в документе. Имя Клюевой указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html

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Варвара Скокшина

ирина клюева, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии