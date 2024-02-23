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ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма - РИА Новости, 23.02.2024
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16:57 23.02.2024 (обновлено: 18:27 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173616.html
ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма
ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма
ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, говорится в документе. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:57
2024-02-23T18:27
ирина клюева
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, говорится в документе. Имя Клюевой указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html
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ирина клюева, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Ирина Клюева, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма

ЕС ввел санкции против детского омбудсмена Крыма Клюевой

© РИА Новости / Александр ПолегенькоУполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, говорится в документе.
Имя Клюевой указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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