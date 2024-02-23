https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173320.html

ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области

ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области

Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:56

2024-02-23T16:56

2024-02-23T17:06

тульская область

алексей дюмин

евросоюз

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имя Дюмина указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155763.html

тульская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

тульская область, алексей дюмин, евросоюз