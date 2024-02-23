https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173320.html
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области
Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:56
2024-02-23T16:56
2024-02-23T17:06
тульская область
алексей дюмин
евросоюз
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имя Дюмина указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155763.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, евросоюз
Тульская область, Алексей Дюмин, Евросоюз
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина