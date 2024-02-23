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ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области - РИА Новости, 23.02.2024
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16:56 23.02.2024 (обновлено: 17:06 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929173320.html
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области
Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:56
2024-02-23T17:06
тульская область
алексей дюмин
евросоюз
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС. Имя Дюмина указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155763.html
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тульская область, алексей дюмин, евросоюз
Тульская область, Алексей Дюмин, Евросоюз
ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области

ЕС ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, говорится в документе. опубликованном в официальном журнале ЕС.
Имя Дюмина указано в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.
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Тульская областьАлексей ДюминЕвросоюз
 
 
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