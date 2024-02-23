https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов
ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:53
2024-02-23T16:53
2024-02-23T16:53
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тульская область
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алексей дюмин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белгородская область, тульская область, пензенская область, алексей дюмин, наталья комарова, олег мельниченко, евросоюз
В мире, Белгородская область, Тульская область, Пензенская область, Алексей Дюмин, Наталья Комарова, Олег Мельниченко, Евросоюз
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов в рамках 13-го пакета
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей.
В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Россия расширила санкции против Евросоюза