https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html

ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов

ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов

ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:53

2024-02-23T16:53

2024-02-23T16:53

в мире

белгородская область

тульская область

пензенская область

алексей дюмин

наталья комарова

олег мельниченко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

белгородская область

тульская область

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белгородская область, тульская область, пензенская область, алексей дюмин, наталья комарова, олег мельниченко, евросоюз