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ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов - РИА Новости, 23.02.2024
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16:53 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929172978.html
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов
ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:53
2024-02-23T16:53
в мире
белгородская область
тульская область
пензенская область
алексей дюмин
наталья комарова
олег мельниченко
евросоюз
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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в мире, белгородская область, тульская область, пензенская область, алексей дюмин, наталья комарова, олег мельниченко, евросоюз
В мире, Белгородская область, Тульская область, Пензенская область, Алексей Дюмин, Наталья Комарова, Олег Мельниченко, Евросоюз
ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов

ЕС ввел санкции против пяти российских губернаторов в рамках 13-го пакета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей.
В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
 
В миреБелгородская областьТульская областьПензенская областьАлексей ДюминНаталья КомароваОлег МельниченкоЕвросоюз
 
 
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