https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929170628.html
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР
ЕС ввел санкции против председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:35
2024-02-23T16:35
2024-02-23T16:42
донецкая народная республика
евросоюз
артем жога
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги.Имя Жоги указано в списке, опубликованном в официальном журнале союза.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, евросоюз, артем жога, в мире, санкции в отношении россии
Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Артем Жога, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР Артема Жоги