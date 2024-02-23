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ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР - РИА Новости, 23.02.2024
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16:35 23.02.2024 (обновлено: 16:42 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929170628.html
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР
ЕС ввел санкции против председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:35
2024-02-23T16:42
донецкая народная республика
евросоюз
артем жога
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги.Имя Жоги указано в списке, опубликованном в официальном журнале союза.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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донецкая народная республика, евросоюз, артем жога, в мире, санкции в отношении россии
Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Артем Жога, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР

ЕС ввел санкции против председателя народного совета ДНР Артема Жоги

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Артем Жога. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги.
Имя Жоги указано в списке, опубликованном в официальном журнале союза.
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Донецкая Народная РеспубликаЕвросоюзАртем ЖогаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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