https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным - РИА Новости, 23.02.2024
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным
Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:05
2024-02-23T15:05
2024-02-23T15:05
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929153895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным
МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН