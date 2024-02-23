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МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным - РИА Новости, 23.02.2024
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15:05 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным - РИА Новости, 23.02.2024
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным
Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:05
2024-02-23T15:05
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
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в мире, россия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, ООН, Евросоюз, Санкции в отношении России
МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным

МИД назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ.
"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
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