https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929156338.html

МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным

МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным - РИА Новости, 23.02.2024

МИД назвал новый пакет санкций ЕС незаконным

Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:05

2024-02-23T15:05

2024-02-23T15:05

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций незаконны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявил МИД РФ. "Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929153895.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, оон, евросоюз, санкции в отношении россии