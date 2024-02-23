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G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
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10:15 23.02.2024 (обновлено: 10:24 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929120469.html
G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ
G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ
Лидеры G7, как ожидается, не будут на этой неделе вводить новые санкции против РФ, а призовут ужесточить уже существующие, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:15
2024-02-23T10:24
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры G7, как ожидается, не будут на этой неделе вводить новые санкции против РФ, а призовут ужесточить уже существующие, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата. Ранее агентство Блумберг передавало, что страны G7 намерены ввести новые санкции против России, меры могут быть опубликованы на этой неделе. "Лидеры, как ожидается, не одобрят новые санкции против России..., хотя они призовут значительно ужесточить нынешнюю систему во избежание обхода санкций со стороны третьих стран", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что лидеры "семерки" также не будут объявлять о каких-либо серьезных мерах по использованию замороженных на Западе российских активов для поддержки Украины. По информации газеты, страны ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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россия, g7, евросоюз, украина, европа, в мире
Россия, G7, Евросоюз, Украина, Европа, В мире
G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ

Politico: G7, вероятно, не будет на этой неделе вводить санкции против России

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Лидеры G7, как ожидается, не будут на этой неделе вводить новые санкции против РФ, а призовут ужесточить уже существующие, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата.
Ранее агентство Блумберг передавало, что страны G7 намерены ввести новые санкции против России, меры могут быть опубликованы на этой неделе.
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"Лидеры, как ожидается, не одобрят новые санкции против России..., хотя они призовут значительно ужесточить нынешнюю систему во избежание обхода санкций со стороны третьих стран", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что лидеры "семерки" также не будут объявлять о каких-либо серьезных мерах по использованию замороженных на Западе российских активов для поддержки Украины. По информации газеты, страны ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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