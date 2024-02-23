https://ria.ru/20240223/saakashvili-1929157566.html

Премьер Грузии назвал заявления о тяжелом состоянии Саакашвили спекуляцией

Премьер Грузии назвал заявления о тяжелом состоянии Саакашвили спекуляцией - РИА Новости, 23.02.2024

Премьер Грузии назвал заявления о тяжелом состоянии Саакашвили спекуляцией

Разговоры о тяжелом состоянии здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были спекуляцией, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:13

2024-02-23T15:13

2024-02-23T15:13

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 фев – РИА Новости. Разговоры о тяжелом состоянии здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были спекуляцией, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "Что касается вопроса Михаила Саакашвили, мы помним, что на протяжении двух лет проходила спекуляционная кампания о том, что якобы его состояние было тяжелым и был риск фатального исхода. В итоге выяснилось, что это были спекуляции, ложь. Сегодня мы видим, что он обновил потребление пищи с высокой калорийностью. Следовательно, больше нет проблем с весом и он объявил о намерении активно участвовать в политике", - заявил Кобахидзе на брифинге. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.

https://ria.ru/20240119/gruziya-1922276052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе