Премьер Грузии назвал заявления о тяжелом состоянии Саакашвили спекуляцией
Кобахидзе назвал заявления о тяжелом состоянии здоровья Саакашвили спекуляцией
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 фев – РИА Новости. Разговоры о тяжелом состоянии здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были спекуляцией, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
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"Что касается вопроса Михаила Саакашвили, мы помним, что на протяжении двух лет проходила спекуляционная кампания о том, что якобы его состояние было тяжелым и был риск фатального исхода. В итоге выяснилось, что это были спекуляции, ложь. Сегодня мы видим, что он обновил потребление пищи с высокой калорийностью. Следовательно, больше нет проблем с весом и он объявил о намерении активно участвовать в политике", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.