NYT: США не удалось изолировать Россию
NYT: США не удалось изолировать Россию, страна устойчива финансово и политически
На Красноярском экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США не удалось изолировать Россию, пишет газета The New York Times.
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"Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", — указало издание.
Как пишет газета, с начала специальной военной операции на Украине администрация президента США Джо Байдена начала "дипломатическое наступление". Применяя экономические санкции и призывая к коллективной обороне международного порядка, Штаты "стремились наказать Россию экономической болью и политическим изгнанием". Действуя таким образом, Вашингтон стремился заставить компании и страны разорвать связи с Москвой.
Но "два года спустя", пишет газета, Россия оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники". Кроме того, в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы сильно как никогда и даже растет.
Американские чиновники, как отметило издание, утверждают, что Россия якобы потерпела крупное стратегическое поражение, но, по оценкам The New York Times, "за пределами Северной Америки и Европы имеются свидетельства обратного".
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.