Рейтинг@Mail.ru
NYT: США не удалось изолировать Россию - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 23.02.2024 (обновлено: 15:21 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/rossiya-1929153572.html
NYT: США не удалось изолировать Россию
NYT: США не удалось изолировать Россию - РИА Новости, 23.02.2024
NYT: США не удалось изолировать Россию
США не удалось изолировать Россию, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:44
2024-02-23T15:21
россия
сша
москва
владимир путин
джо байден
сергей лавров
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152727/23/1527272367_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f130b1293184f690454a0e8fa1fd4cc5.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США не удалось изолировать Россию, пишет газета The New York Times."Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", — указало издание. Как пишет газета, с начала специальной военной операции на Украине администрация президента США Джо Байдена начала "дипломатическое наступление". Применяя экономические санкции и призывая к коллективной обороне международного порядка, Штаты "стремились наказать Россию экономической болью и политическим изгнанием". Действуя таким образом, Вашингтон стремился заставить компании и страны разорвать связи с Москвой. Но "два года спустя", пишет газета, Россия оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники". Кроме того, в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы сильно как никогда и даже растет. Американские чиновники, как отметило издание, утверждают, что Россия якобы потерпела крупное стратегическое поражение, но, по оценкам The New York Times, "за пределами Северной Америки и Европы имеются свидетельства обратного". Так, Китай, Индия и Бразилия покупают у Москвы нефть в рекордных количествах, также у России растут экономические отношения с другими странами. Кроме того, у нее есть прочные дипломатические связи, в том числе с некоторыми близкими партнерами США. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152727/23/1527272367_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1996d73b4719394eb9fac08a64efbbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
NYT: США не удалось изолировать Россию

NYT: США не удалось изолировать Россию, страна устойчива финансово и политически

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа Красноярском экономическом форуме
На Красноярском экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
На Красноярском экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США не удалось изолировать Россию, пишет газета The New York Times.
«
"Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", — указало издание.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
Как пишет газета, с начала специальной военной операции на Украине администрация президента США Джо Байдена начала "дипломатическое наступление". Применяя экономические санкции и призывая к коллективной обороне международного порядка, Штаты "стремились наказать Россию экономической болью и политическим изгнанием". Действуя таким образом, Вашингтон стремился заставить компании и страны разорвать связи с Москвой.
Но "два года спустя", пишет газета, Россия оказалась "не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники". Кроме того, в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы сильно как никогда и даже растет.
Американские чиновники, как отметило издание, утверждают, что Россия якобы потерпела крупное стратегическое поражение, но, по оценкам The New York Times, "за пределами Северной Америки и Европы имеются свидетельства обратного".
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Путин оценил положительное влияние антироссийских санкций
16 февраля, 15:51
Так, Китай, Индия и Бразилия покупают у Москвы нефть в рекордных количествах, также у России растут экономические отношения с другими странами. Кроме того, у нее есть прочные дипломатические связи, в том числе с некоторыми близкими партнерами США.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала