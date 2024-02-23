https://ria.ru/20240223/rossiya-1929092678.html

Россия верит в силу своих защитников, заявил Путин

Россия верит в силу своих защитников, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024

Россия верит в силу своих защитников, заявил Путин

Россия и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:33

2024-02-23T00:33

2024-02-23T00:33

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников, и знаю, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо родины", - сказал он в поздравлении с Днем защитника Отечества. "И, конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, является для вас надежной опорой в жизни и на службе", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240223/rossiya-1929092436.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность