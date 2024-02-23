https://ria.ru/20240223/rossiya-1929092436.html
Путин назвал важнейшую ценность России
Путин назвал важнейшую ценность России - РИА Новости, 23.02.2024
Путин назвал важнейшую ценность России
Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:27
2024-02-23T00:27
2024-02-23T00:27
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
https://ria.ru/20240223/putin-1929092205.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал важнейшую ценность России
Путин: долг беречь отчизну остается важнейшей ценностью России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин