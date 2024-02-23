https://ria.ru/20240223/rosatom-1929189881.html

Новые санкции США коснулись трех "дочек" "Росатома"

Новые санкции США коснулись трех "дочек" "Росатома" - РИА Новости, 23.02.2024

Новые санкции США коснулись трех "дочек" "Росатома"

Новые санкции США в отношении России затронули три дочерних предприятия "Росатома", говорится в обнародованном в пятницу документе Госдепартамента. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:37

2024-02-23T18:37

2024-02-23T18:38

ядерные технологии

россия

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Новые санкции США в отношении России затронули три дочерних предприятия "Росатома", говорится в обнародованном в пятницу документе Госдепартамента.Как следует из документа, ограничения коснулись предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова".Данные структуры, согласно заявлению госдепа, "поддерживают развитие Россией Арктического региона, бизнеса и ядерного оружейного комплекса". Ведомство не уточняет, что конкретно послужило основанием для введения санкций против дочерних предприятий "Росатома".НИТИ (город Сосновый бор, Ленинградская область) был создан в 1962 году по инициативе и под руководством легендарного атомщика академика Анатолия Александрова, чье имя предприятие носит сейчас. НИТИ внес большой вклад в развитие и совершенствование отечественной транспортной ядерной энергетики.В настоящее время НИТИ является единственным в России научно-технологическим центром комплексных испытаний транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), доведения их на полномасштабных стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности и сопровождения их эксплуатации в течение всего жизненного цикла. Особенность НИТИ заключается во всеобъемлющем охвате технологий транспортных ЯЭУ. В НИТИ выполняются и проекты, направленные на повышение эффективности и безопасности "большой" атомной энергетики.Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Вячеслав Василенко, бывший тогда генеральным директором НИТИ (ныне его научный руководитель) получил звание Героя России. Летом того года газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писала, что несколько работников атомной отрасли РФ закрытым указом были удостоены этого высокого звания за участие в создании российского оружия нового поколения.В структуру "Иннохаба Росатома" входят отраслевой акселератор, центр бизнес-моделирования, инвестиционный портфель, проектный офис, RnD-центр. Также "Иннохаб" участвует в реализации крупных стратегических проектов атомной отрасли и занимается развитием предпринимательской среды в структурах "Росатома".АО "Русатом Арктик" было создано в конце 2023 года для развития новых направлений бизнеса в Арктической зоне. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180471.html

https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", государственный департамент сша, санкции в отношении россии