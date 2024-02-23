Рейтинг@Mail.ru
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pvo-1929162068.html
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 23.02.2024
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону
Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:35
2024-02-23T15:35
специальная военная операция на украине
василий голубев
ростов-на-дону
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над Ростовом-на-Дону. В пятницу днем в Ростове-на-Дону был слышен хлопок в небе. "У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области", - написал губернатор в Telegram. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240223/pvo-1929125333.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e9409db49243cef99289c420d85ea79c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону

Голубев: ПВО работает по воздушным целям за пределами Ростовской области

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над Ростовом-на-Дону.
В пятницу днем в Ростове-на-Дону был слышен хлопок в небе.
"У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области", - написал губернатор в Telegram.
Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.
Военнослужащий бригады войсковой ПВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Над Курском сработала система ПВО
Вчера, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий ГолубевРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала