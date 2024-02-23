https://ria.ru/20240223/pvo-1929162068.html

Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону

Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 23.02.2024

Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону

Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:35

2024-02-23T15:35

2024-02-23T15:35

специальная военная операция на украине

василий голубев

ростов-на-дону

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над Ростовом-на-Дону. В пятницу днем в Ростове-на-Дону был слышен хлопок в небе. "У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области", - написал губернатор в Telegram. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20240223/pvo-1929125333.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область