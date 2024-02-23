https://ria.ru/20240223/pvo-1929162068.html
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 23.02.2024
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону
Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:35
2024-02-23T15:35
2024-02-23T15:35
специальная военная операция на украине
василий голубев
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев, комментируя громкий звук в небе над Ростовом-на-Дону. В пятницу днем в Ростове-на-Дону был слышен хлопок в небе. "У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области", - написал губернатор в Telegram. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Власти прокомментировали звук взрыва в небе над Ростовом-на-Дону
Голубев: ПВО работает по воздушным целям за пределами Ростовской области