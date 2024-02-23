https://ria.ru/20240223/putin-1929091589.html
Путин назвал участников СВО подлинными героями
Путин назвал участников СВО подлинными героями - РИА Новости, 23.02.2024
Путин назвал участников СВО подлинными героями
Участники СВО проявляют мужество и отвагу, защищая Россию, и являются подлинными народными героями, которыми гордится страна, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:07
2024-02-23T00:07
2024-02-23T00:53
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники СВО проявляют мужество и отвагу, защищая Россию, и являются подлинными народными героями, которыми гордится страна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы - наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. "Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству", - отметил он.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал участников СВО подлинными героями
Путин: участники СВО - подлинные герои, которыми гордится страна
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники СВО проявляют мужество и отвагу, защищая Россию, и являются подлинными народными героями, которыми гордится страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы - наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества
"Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству", - отметил он.