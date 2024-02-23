https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

"Лучшее решение". В США сделали неожиданное предложение Украине

"Лучшее решение". В США сделали неожиданное предложение Украине - РИА Новости, 23.02.2024

"Лучшее решение". В США сделали неожиданное предложение Украине

Киеву необходимо провести переговоры с Россией, пока Украина еще существует, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:49

2024-02-23T14:49

2024-02-23T14:49

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киеву необходимо провести переговоры с Россией, пока Украина еще существует, пишет Responsible Statecraft.Опрошенные изданием эксперты указали, что за два года боевых действий украинские вооруженные силы оказались полностью истощены. Они предупредили, что Украина рискует исчерпать свои военные ресурсы и стать уязвимой для сокрушительного российского контрудара."Единственное и лучшее решение, по их словам, — это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком", — отметили в публикации.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html

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в мире, украина, киев, россия, политика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша