Рейтинг@Mail.ru
Празднование Дня защитника Отечества в России - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 23.02.2024 (обновлено: 08:32 24.02.2024)
https://ria.ru/20240223/prazdnik-1929163303.html
Празднование Дня защитника Отечества в России
Празднование Дня защитника Отечества в России - РИА Новости, 24.02.2024
Празднование Дня защитника Отечества в России
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О том, как он прошел в этом году, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T17:11
2024-02-24T08:32
фото
день защитника отечества
общество
россия
анапа
калининград
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929159729_0:191:2856:1798_1920x0_80_0_0_75952961a7002f26b32f5f0cdda422f9.jpg
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О том, как он прошел в этом году, — в фотоленте Ria.ru.
россия
анапа
калининград
новосибирск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929159729_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_4e455d0ff76075980fa390335d3ecb32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, день защитника отечества, общество, россия, анапа, калининград, новосибирск, москва
Фото, День защитника Отечества, Общество, Россия, Анапа, Калининград, Новосибирск, Москва

Празднование Дня защитника Отечества в России

Читать ria.ru в
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О том, как он прошел в этом году, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

По традиции первыми День защитника Отечества начали отмечать на Дальнем Востоке. В Чите возложили венок к Мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев.

Офицеры несут венок во время митинга у Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите в честь празднования Дня защитника Отечества

По традиции первыми День защитника Отечества начали отмечать на Дальнем Востоке. В Чите возложили венок к Мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

На западе страны, в Калининграде, состоялось шествие к памятнику 1200 гвардейцам.

Горожане участвуют в шествии и возложению цветов к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде в честь празднования Дня защитника Отечества

На западе страны, в Калининграде, состоялось шествие к памятнику 1200 гвардейцам.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Анапе открыли мемориал в честь героев-земляков, погибших в зоне спецоперации.

Церемония открытия мемориала военнослужащим-защитникам Отечества в Анапе в честь празднования Дня защитника Отечества

В Анапе открыли мемориал в честь героев-земляков, погибших в зоне спецоперации.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В столичном Музее Победы на Поклонной горе прошел музыкальный марафон "Фанфары Победы — защитникам Отечества!".

Участница всероссийского проекта СВОи песни, ученица 11 класса кадетского корпуса имени Г.К. Жукова ГБОУ Школы №1409 Анастасия Францева выступает на музыкальном марафоне Фанфары Победы - защитникам Отечества! в Музее Победы на Поклонной горе в Москве

В столичном Музее Победы на Поклонной горе прошел музыкальный марафон "Фанфары Победы — защитникам Отечества!".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде.

Церемония возложения цветов и венков к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде по случаю празднования Дня защитника Отечества

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На церемонии открытия мемориала в Анапе почтили память местных воинов, мужество и отвага которых всегда будут примером патриотизма и преданности России.

На церемонии открытия мемориала военнослужащим-защитникам Отечества в Анапе в честь празднования Дня защитника Отечества

На церемонии открытия мемориала в Анапе почтили память местных воинов, мужество и отвага которых всегда будут примером патриотизма и преданности России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В столичном Музее Победы выступили 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области.

Хореографический ансамбль Солнечный ветер выступает на музыкальном марафоне Фанфары Победы - защитникам Отечества! в Музее Победы на Поклонной горе в Москве

В столичном Музее Победы выступили 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям на митинге в честь празднования Дня защитника Отечества и объявил минуту молчания.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступает на митинге в честь празднования Дня защитника Отечества у Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям на митинге в честь празднования Дня защитника Отечества и объявил минуту молчания.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Открывшийся в Анапе памятник представляет собой образ русского солдата — участника СВО. Надпись на монументе гласит: "Отдавшим жизни за други своя".

Люди возлагают цветы к мемориалу военнослужащим-защитникам Отечества в Анапе в честь празднования Дня защитника Отечества

Открывшийся в Анапе памятник представляет собой образ русского солдата — участника СВО. Надпись на монументе гласит: "Отдавшим жизни за други своя".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске активисты КПРФ организовали митинг у бюста советского летчика-аса Александра Покрышкина.

Почетный караул возле бюста Александру Покрышкину на Красном проспекте в Новосибирске во время митинга КПРФ, посвященного 106-й годовщине со дня создания Советской Армии и Военно-Морского Флота

В Новосибирске активисты КПРФ организовали митинг у бюста советского летчика-аса Александра Покрышкина.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

В День защитника отечества в России чествуют не только тех, кто служил или служит сейчас в Вооруженных Силах. Эта дата считается неформальным праздником всех мужчин.

Почетный караул у памятника 1200 гвардейцам в Калининграде в честь празднования Дня защитника Отечества

В День защитника отечества в России чествуют не только тех, кто служил или служит сейчас в Вооруженных Силах. Эта дата считается неформальным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия во Владивостоке завершились традиционным салютом.

Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества во Владивостоке

Праздничные мероприятия во Владивостоке завершились традиционным салютом.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ФотоДень защитника ОтечестваОбществоРоссияАнапаКалининградНовосибирскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала