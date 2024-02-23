https://ria.ru/20240223/prazdnik-1929163303.html

Празднование Дня защитника Отечества в России

Празднование Дня защитника Отечества в России - РИА Новости, 24.02.2024

Празднование Дня защитника Отечества в России

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О том, как он прошел в этом году, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T17:11

2024-02-23T17:11

2024-02-24T08:32

фото

день защитника отечества

общество

россия

анапа

калининград

новосибирск

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В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. О том, как он прошел в этом году, — в фотоленте Ria.ru.

россия

анапа

калининград

новосибирск

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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