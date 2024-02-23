Празднование Дня защитника Отечества в России

По традиции первыми День защитника Отечества начали отмечать на Дальнем Востоке. В Чите возложили венок к Мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев.
По традиции первыми День защитника Отечества начали отмечать на Дальнем Востоке. В Чите возложили венок к Мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев.
На западе страны, в Калининграде, состоялось шествие к памятнику 1200 гвардейцам.
На западе страны, в Калининграде, состоялось шествие к памятнику 1200 гвардейцам.
В Анапе открыли мемориал в честь героев-земляков, погибших в зоне спецоперации.
В Анапе открыли мемориал в честь героев-земляков, погибших в зоне спецоперации.
В столичном Музее Победы на Поклонной горе прошел музыкальный марафон "Фанфары Победы — защитникам Отечества!".
В столичном Музее Победы на Поклонной горе прошел музыкальный марафон "Фанфары Победы — защитникам Отечества!".
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде.
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде.
На церемонии открытия мемориала в Анапе почтили память местных воинов, мужество и отвага которых всегда будут примером патриотизма и преданности России.
На церемонии открытия мемориала в Анапе почтили память местных воинов, мужество и отвага которых всегда будут примером патриотизма и преданности России.
В столичном Музее Победы выступили 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области.
В столичном Музее Победы выступили 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям на митинге в честь празднования Дня защитника Отечества и объявил минуту молчания.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям на митинге в честь празднования Дня защитника Отечества и объявил минуту молчания.
Открывшийся в Анапе памятник представляет собой образ русского солдата — участника СВО. Надпись на монументе гласит: "Отдавшим жизни за други своя".
Открывшийся в Анапе памятник представляет собой образ русского солдата — участника СВО. Надпись на монументе гласит: "Отдавшим жизни за други своя".
В Новосибирске активисты КПРФ организовали митинг у бюста советского летчика-аса Александра Покрышкина.
В Новосибирске активисты КПРФ организовали митинг у бюста советского летчика-аса Александра Покрышкина.
В День защитника отечества в России чествуют не только тех, кто служил или служит сейчас в Вооруженных Силах. Эта дата считается неформальным праздником всех мужчин.
В День защитника отечества в России чествуют не только тех, кто служил или служит сейчас в Вооруженных Силах. Эта дата считается неформальным праздником всех мужчин.
Праздничные мероприятия во Владивостоке завершились традиционным салютом.
Праздничные мероприятия во Владивостоке завершились традиционным салютом.