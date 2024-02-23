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Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти - РИА Новости, 23.02.2024
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19:41 23.02.2024 (обновлено: 20:04 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html
Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти
Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти - РИА Новости, 23.02.2024
Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти
Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанской Валенсии возросло до десяти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на представителя... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T19:41
2024-02-23T20:04
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанской Валенсии возросло до десяти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на представителя автономного сообщества Валенсия Пилар Бернабе."Число погибших возросло до десяти человек", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на Бернабе.Радиостанция также добавляет, что пропавших без вести больше нет."Десять человек, которых искали и считали пропавшими без вести, соответствуют десятерым погибшим", - говорится в сообщении радиостанции.Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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валенсия (область), в мире
Валенсия (область), В мире
Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти

Число погибших при пожаре в многоэтажке в Валенсии достигло десяти

© AP Photo / Alberto SaizМесто пожара в многоквартирном доме в Валенсии в Испании
Место пожара в многоквартирном доме в Валенсии в Испании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
Место пожара в многоквартирном доме в Валенсии в Испании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанской Валенсии возросло до десяти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на представителя автономного сообщества Валенсия Пилар Бернабе.
"Число погибших возросло до десяти человек", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на Бернабе.
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Радиостанция также добавляет, что пропавших без вести больше нет.
"Десять человек, которых искали и считали пропавшими без вести, соответствуют десятерым погибшим", - говорится в сообщении радиостанции.
Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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