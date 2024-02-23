https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html

Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти

Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти - РИА Новости, 23.02.2024

Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти

Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанской Валенсии возросло до десяти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на представителя... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T19:41

2024-02-23T19:41

2024-02-23T20:04

валенсия (область)

в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в многоэтажном доме в испанской Валенсии возросло до десяти, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на представителя автономного сообщества Валенсия Пилар Бернабе."Число погибших возросло до десяти человек", - говорится в сообщении радиостанции со ссылкой на Бернабе.Радиостанция также добавляет, что пропавших без вести больше нет."Десять человек, которых искали и считали пропавшими без вести, соответствуют десятерым погибшим", - говорится в сообщении радиостанции.Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929134972.html

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929096218.html

валенсия (область)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валенсия (область), в мире