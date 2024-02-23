https://ria.ru/20240223/pozhar-1929165806.html

В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке

В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2024

В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке

Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:02

2024-02-23T16:02

2024-02-23T16:06

в мире

валенсия (область)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже в четверг, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. "В задней части здания снова вспыхивает огонь, и пожар разгорается вновь", - говорится в сообщении издания. Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.

https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html

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валенсия (область)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валенсия (область)