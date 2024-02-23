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В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2024
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке
Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:02
2024-02-23T16:02
2024-02-23T16:06
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже в четверг, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. "В задней части здания снова вспыхивает огонь, и пожар разгорается вновь", - говорится в сообщении издания. Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
https://ria.ru/20240222/pozhar-1928862913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, валенсия (область)
В мире, Валенсия (область)
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке
В Валенсии в многоэтажно доме, где произошел пожар, вновь вспыхнул огонь
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante
.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже в четверг, но продолжил распространяться и охватил всю постройку.
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"В задней части здания снова вспыхивает огонь, и пожар разгорается вновь", - говорится в сообщении издания.
Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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