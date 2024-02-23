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В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2024
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16:02 23.02.2024 (обновлено: 16:06 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929165806.html
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 23.02.2024
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке
Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:02
2024-02-23T16:06
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante. Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже в четверг, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. "В задней части здания снова вспыхивает огонь, и пожар разгорается вновь", - говорится в сообщении издания. Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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в мире, валенсия (область)
В мире, Валенсия (область)
В Валенсии вновь вспыхнул пожар в многоэтажке

В Валенсии в многоэтажно доме, где произошел пожар, вновь вспыхнул огонь

© AP Photo / Alberto SaizСгоревший многоквартирный дом в испанской Валенсии. 23 февраля 2024
Сгоревший многоквартирный дом в испанской Валенсии. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
Сгоревший многоквартирный дом в испанской Валенсии. 23 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пожар вновь вспыхнул в многоэтажке в испанской Валенсии, сообщает местное издание Levante.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже в четверг, но продолжил распространяться и охватил всю постройку.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
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"В задней части здания снова вспыхивает огонь, и пожар разгорается вновь", - говорится в сообщении издания.
Ранее газета Mundo сообщала, что 15 человек пострадали и 15 пропали без вести во время пожара. Levante ранее со ссылкой на экстренные службы сообщало, что четыре человека погибли в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия. Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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