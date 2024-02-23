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На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.02.2024
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08:53 23.02.2024 (обновлено: 09:20 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929110395.html
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.02.2024
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:53
2024-02-23T09:20
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУМЧС по региону журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. "Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

На складе в Новосибирске ликвидировали горение на площади 800 "квадратов"

© Фото : МЧС Новосибирской области/TelegramМесто пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024
Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : МЧС Новосибирской области/Telegram
Место пожара на складе в Новосибирске. 23 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ГУМЧС по региону журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники.
"Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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