https://ria.ru/20240223/pozhar-1929110395.html

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.02.2024

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:53

2024-02-23T08:53

2024-02-23T09:20

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Открытое горение на складе в Новосибирске на площади 800 квадратных метров ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУМЧС по региону журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. "Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481625.html

новосибирск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)