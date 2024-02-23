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Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов"
Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов" - РИА Новости, 23.02.2024
Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов"
Площадь пожара на складе в Новосибирске составляет 800 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:31
2024-02-23T08:31
2024-02-23T08:31
происшествия
новосибирск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Новосибирске составляет 800 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ранее в ГУМЧС журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. "По предварительным данным, площадь пожара (составляет – ред.) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарный поезд прибыл к месту пожара.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928420875.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов"
Площадь пожара на складе в Новосибирске составила 800 квадратных метров