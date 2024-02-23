https://ria.ru/20240223/pozhar-1929108314.html

Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов"

Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов" - РИА Новости, 23.02.2024

Площадь пожара в Новосибирске составила 800 "квадратов"

Площадь пожара на складе в Новосибирске составляет 800 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:31

2024-02-23T08:31

2024-02-23T08:31

происшествия

новосибирск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566646_0:85:3088:1822_1920x0_80_0_0_54202d7a9ea443ec08688b4f1e9a9f7a.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Новосибирске составляет 800 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ранее в ГУМЧС журналистам сообщили, что в городе горит склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, к месту направлен пожарный поезд. Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. "По предварительным данным, площадь пожара (составляет – ред.) 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарный поезд прибыл к месту пожара.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928420875.html

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928408787.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)