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МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар - РИА Новости, 23.02.2024
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05:28 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар - РИА Новости, 23.02.2024
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар
Крупный пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями тушат в пятницу в Новосибирске, к месту направлен пожарный поезд, сообщили... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T05:28
2024-02-23T05:28
происшествия
новосибирск
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 23 фев – РИА Новости. Крупный пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями тушат в пятницу в Новосибирске, к месту направлен пожарный поезд, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."В 07.03 (03.03 мск) поступило сообщение о пожаре на складе в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. По данным главка МЧС, информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. Работает усиленная группировка пожарных."Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд", - сообщили в ГУМЧС.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар

МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар, направлен пожарный поезд

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НОВОСИБИРСК, 23 фев – РИА Новости. Крупный пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями тушат в пятницу в Новосибирске, к месту направлен пожарный поезд, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
«
"В 07.03 (03.03 мск) поступило сообщение о пожаре на складе в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. Работает усиленная группировка пожарных.
"Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд", - сообщили в ГУМЧС.
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ПроисшествияНовосибирскКировский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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