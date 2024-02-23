https://ria.ru/20240223/pozhar-1929102252.html

МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар

МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар - РИА Новости, 23.02.2024

МЧС: в Новосибирске тушат крупный пожар

Крупный пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями тушат в пятницу в Новосибирске, к месту направлен пожарный поезд, сообщили... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T05:28

2024-02-23T05:28

2024-02-23T05:28

происшествия

новосибирск

кировский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 23 фев – РИА Новости. Крупный пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями тушат в пятницу в Новосибирске, к месту направлен пожарный поезд, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."В 07.03 (03.03 мск) поступило сообщение о пожаре на складе в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. Здание кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. По данным главка МЧС, информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения. Работает усиленная группировка пожарных."Всего на ликвидации пожара задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд", - сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929098066.html

новосибирск

кировский район

россия

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происшествия, новосибирск, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)