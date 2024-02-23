Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 23.02.2024 (обновлено: 06:20 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929098066.html
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2024
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека
Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:44
2024-02-23T06:20
в мире
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574282983_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c2cf64f30b6d52e3b78f77c239667bd5.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших."Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
https://ria.ru/20240216/indiya-1927711154.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574282983_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2bbe3b72b2a16987d046f4eaa5f43bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания
В мире, Испания
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека

Levante: при пожаре в Валенсии погибли четыре человека и 20 пропали без вести

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГород Валенсия
Город Валенсия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Город Валенсия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.
Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.
Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.
Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
Пожарные на фабрике по производству красок на севере Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок
16 февраля, 07:29
 
В миреИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала