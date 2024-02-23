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При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2024
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека
Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:44
2024-02-23T02:44
2024-02-23T06:20
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших."Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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в мире, испания
При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека
Levante: при пожаре в Валенсии погибли четыре человека и 20 пропали без вести
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante
ссылкой на экстренные службы.
Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
"Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.
Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.
Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.
Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.
Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.
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