https://ria.ru/20240223/pozhar-1929098066.html

При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека

При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2024

При пожаре в многоэтажке в Валенсии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:44

2024-02-23T02:44

2024-02-23T06:20

в мире

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574282983_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c2cf64f30b6d52e3b78f77c239667bd5.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и 20 пропали без вести в результате пожара в многоэтажке в испанском городе Валенсия, сообщает местное издание Levante ссылкой на экстренные службы.Пожар в 14-этажном здании в районе Кампанар начался на четвертом этаже, но продолжил распространяться и охватил всю постройку. Ранее сообщалось о 13 пострадавших."Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человек", - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.Фотографии предполагаемых тел погибших были сделаны беспилотниками. Доступ в здание пока невозможен, оно выгорело, и спасатели не исключают возможного обрушения.Число пострадавших, по последним данным, возросло до 14.Ранее издание назвало пожар самым сильным за всю историю Валенсии.Ведущие испанские телеканалы Antena 3 и Telecinco в четверг вечером перенесли трансляцию популярных игровых шоу, чтобы информировать о пожаре в Валенсии. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре.

https://ria.ru/20240216/indiya-1927711154.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания