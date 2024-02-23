https://ria.ru/20240223/pozhar-1929096218.html
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:45
2024-02-23T01:45
2024-02-23T01:45
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". В Одесской области в ночь на пятницу в течение почти трех часов была объявлена воздушная тревога.Губернатор области Олег Кипер заявил о наличии пострадавших.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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одесса
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, одесская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Владимир Путин
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры
"Страна.ua": в Одессе на фоне воздушной тревоги загорелся объект инфраструктуры