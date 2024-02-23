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СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929096218.html
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2024
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:45
2024-02-23T01:45
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". В Одесской области в ночь на пятницу в течение почти трех часов была объявлена воздушная тревога.Губернатор области Олег Кипер заявил о наличии пострадавших.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928071702.html
одесса
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одесса, одесская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Владимир Путин
СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры

"Страна.ua": в Одессе на фоне воздушной тревоги загорелся объект инфраструктуры

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна".
В Одесской области в ночь на пятницу в течение почти трех часов была объявлена воздушная тревога.
Губернатор области Олег Кипер заявил о наличии пострадавших.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Пожар на промышленном объекте во Львове. 18 февраля 2024
Во Львове после взрыва загорелось промышленное предприятие
18 февраля, 13:50
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьВладимир Путин
 
 
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