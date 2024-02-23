https://ria.ru/20240223/pozhar-1929096218.html

СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры

СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.02.2024

СМИ: в Одессе загорелся объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:45

2024-02-23T01:45

2024-02-23T01:45

специальная военная операция на украине

одесса

одесская область

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Объект инфраструктуры загорелся в Одессе, сообщает издание "Страна". В Одесской области в ночь на пятницу в течение почти трех часов была объявлена воздушная тревога.Губернатор области Олег Кипер заявил о наличии пострадавших.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928071702.html

одесса

одесская область

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

одесса, одесская область, владимир путин