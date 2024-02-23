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Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/poteri-1929172352.html
Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении
Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.02.2024
Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T16:47
2024-02-23T16:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства за неделю. Кроме того, по данным ведомства, отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. "Потери противника составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении

Минобороны: Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства за неделю.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Кроме того, по данным ведомства, отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
"Потери противника составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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