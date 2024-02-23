https://ria.ru/20240223/poteri-1929172352.html

Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении

Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.02.2024

Киев за неделю потерял более 460 солдат на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T16:47

2024-02-23T16:47

2024-02-23T16:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области", - говорится в сводке министерства за неделю. Кроме того, по данным ведомства, отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. "Потери противника составили более 460 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф