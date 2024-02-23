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Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы - РИА Новости, 23.02.2024
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21:13 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/polsha-1929211265.html
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы - РИА Новости, 23.02.2024
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:13
2024-02-23T21:13
в мире
украина
польша
киев
денис шмыгаль
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еврокомиссия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши, в противном случае Киев грозит применить зеркальные меры. Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что делегация украинского правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с польскими властями по вопросу транспортной блокады. Но такая встреча не состоялась. Теперь же глава украинского кабмина в своем Telegram-канале заявил, что Киев разработал и предлагает Польше план по деблокированию украинско-польской границы из пяти шагов, отметив, что Украины оставляет за собой право применения зеркальных мер на пунктах пропуска. "Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы. Он состоит из пяти шагов", - написал Шмыгаль. По его словам, один из шагов – создание трехстороннего штаба – Украина, Польша, Еврокомиссия, который будет работать круглосуточно для разрешения вопроса по беспрепятственному пропуску через границу. По его словам, такое же решение принято и украинским кабмином. Также Киев предлагает ЕК провести неотложный скрининг соответствия украинской продукции стандартам всемирной торговой организации. Он отметил, что Украина соглашается на ограничения на объемы экспорта мяса птицы, яиц и сахара, также готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Польши они не попадали на польский рынок. "Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС", - добавил премьер. Он выразил надежду, что вопрос о разблокировании границы будет принят ранее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. "В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html
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в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы

Украина грозит Польше зеркальными мерами в случае продолжения блокировки границы

© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши, в противном случае Киев грозит применить зеркальные меры.
Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что делегация украинского правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с польскими властями по вопросу транспортной блокады. Но такая встреча не состоялась. Теперь же глава украинского кабмина в своем Telegram-канале заявил, что Киев разработал и предлагает Польше план по деблокированию украинско-польской границы из пяти шагов, отметив, что Украины оставляет за собой право применения зеркальных мер на пунктах пропуска.
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"Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы. Он состоит из пяти шагов", - написал Шмыгаль. По его словам, один из шагов – создание трехстороннего штаба – Украина, Польша, Еврокомиссия, который будет работать круглосуточно для разрешения вопроса по беспрепятственному пропуску через границу.
По его словам, такое же решение принято и украинским кабмином. Также Киев предлагает ЕК провести неотложный скрининг соответствия украинской продукции стандартам всемирной торговой организации. Он отметил, что Украина соглашается на ограничения на объемы экспорта мяса птицы, яиц и сахара, также готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Польши они не попадали на польский рынок.
"Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС", - добавил премьер.
Он выразил надежду, что вопрос о разблокировании границы будет принят ранее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
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"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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