https://ria.ru/20240223/polsha-1929211265.html
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы - РИА Новости, 23.02.2024
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:13
2024-02-23T21:13
2024-02-23T21:13
в мире
украина
польша
киев
денис шмыгаль
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928497731_0:1:1268:714_1920x0_80_0_0_4ed122c827809d61969a2f75f3df4e66.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши, в противном случае Киев грозит применить зеркальные меры. Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что делегация украинского правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с польскими властями по вопросу транспортной блокады. Но такая встреча не состоялась. Теперь же глава украинского кабмина в своем Telegram-канале заявил, что Киев разработал и предлагает Польше план по деблокированию украинско-польской границы из пяти шагов, отметив, что Украины оставляет за собой право применения зеркальных мер на пунктах пропуска. "Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы. Он состоит из пяти шагов", - написал Шмыгаль. По его словам, один из шагов – создание трехстороннего штаба – Украина, Польша, Еврокомиссия, который будет работать круглосуточно для разрешения вопроса по беспрепятственному пропуску через границу. По его словам, такое же решение принято и украинским кабмином. Также Киев предлагает ЕК провести неотложный скрининг соответствия украинской продукции стандартам всемирной торговой организации. Он отметил, что Украина соглашается на ограничения на объемы экспорта мяса птицы, яиц и сахара, также готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Польши они не попадали на польский рынок. "Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС", - добавил премьер. Он выразил надежду, что вопрос о разблокировании границы будет принят ранее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши. "В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html
украина
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928497731_316:0:1268:714_1920x0_80_0_0_48d74530d5c565edeba3f20a25ea73ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
Украина грозит Польше зеркальными мерами в случае продолжения блокировки границы
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется на решение вопроса о разблокировке границы с польской стороны не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши, в противном случае Киев грозит применить зеркальные меры.
Ранее в пятницу Шмыгаль заявил, что делегация украинского правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с польскими властями по вопросу транспортной блокады. Но такая встреча не состоялась. Теперь же глава украинского кабмина в своем Telegram-канале заявил, что Киев разработал и предлагает Польше план по деблокированию украинско-польской границы из пяти шагов, отметив, что Украины оставляет за собой право применения зеркальных мер на пунктах пропуска.
"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше
"Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы. Он состоит из пяти шагов", - написал Шмыгаль. По его словам, один из шагов – создание трехстороннего штаба – Украина, Польша, Еврокомиссия, который будет работать круглосуточно для разрешения вопроса по беспрепятственному пропуску через границу.
По его словам, такое же решение принято и украинским кабмином. Также Киев предлагает ЕК
провести неотложный скрининг соответствия украинской продукции стандартам всемирной торговой организации. Он отметил, что Украина соглашается на ограничения на объемы экспорта мяса птицы, яиц и сахара, также готова продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Польши они не попадали на польский рынок.
"Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС
", - добавил премьер.
Он выразил надежду, что вопрос о разблокировании границы будет принят ранее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.
Польские чиновники не пришли на встречу с украинскими коллегами на границе
"В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - добавил Шмыгаль.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
В Варшаве заявили, что сельское хозяйство Украины коррумпировано "до дна"