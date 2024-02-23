https://ria.ru/20240223/poezd-1929141320.html

Тематический поезд "Сила в правде" отправился по городам России

Тематический поезд "Сила в правде" отправился по городам России - РИА Новости, 23.02.2024

Тематический поезд "Сила в правде" отправился по городам России

Тематический поезд Минобороны РФ "Сила в правде" отправился по городам России, маршрут составит свыше 34 тысяч километров, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:12

2024-02-23T13:12

2024-02-23T13:12

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Тематический поезд Минобороны РФ "Сила в правде" отправился по городам России, маршрут составит свыше 34 тысяч километров, сообщили в военном ведомстве. "В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в период с 23 февраля по 8 мая 2024 года проходит агитационно-пропагандистская акция Минобороны России с использованием агитационного поезда "Сила в правде". Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах Российской Федерации по маршруту следования поезда", - говорится в сообщении. "Примечательно, что акция стартует в знаменательную для нашей страны дату - День защитника Отечества. Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги наших предков и наших современников, всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине", - подчеркнул в выступлении заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на торжественном митинге, посвященном началу акции. Отмечается, что поезд, который отправился с территории Киевского вокзала, пройдет свыше 34 тысяч километров. Он посетит города от Москвы до Владивостока и обратно вернется в столицу страны. Целью акции является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота. "В составе агитационного поезда тематический вагон "Этих дней не смолкнет слава" с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны, а также вагон "Альянс обетованный", экспозиция которого раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма. Посетители этого тематического вагона смогут ознакомиться с экземплярами детской, учебной, идеологической литературы и других пропагандистских материалов украинских неонацистов, методических пособий, образцов трофейного вооружения, элементов формы одежды, геральдических предметов и символики вооруженных сил Украины и националистических батальонов", - отметили в Минобороны РФ. Также в составе поезда представлены тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров МО РФ - "Военная служба по контракту - выбор сильных". На всех железнодорожных станциях на специальной платформе-сцене будут проходить концерты агитбригад ведущих творческих коллективов Минобороны РФ. В них примут участие артисты Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе, а также коллективы ансамблей песни и пляски военных округов и флотов. По пути следования поезда также будет организована работа молодежной дискуссионной площадки "Разговор о самом важном", пройдут мастер-классы от Студии военных художников имени М.Б. Грекова, состоятся молодежные акции "Письмо на фронт", "Рисунок на фронт", а также торжественный прием новых участников в ряды движения "Юнармия", добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, общество