https://ria.ru/20240223/podnebesnaya-1929003733.html

"Неведомое зелье". Какую тайну оставила аристократка из Поднебесной

"Неведомое зелье". Какую тайну оставила аристократка из Поднебесной - РИА Новости, 23.02.2024

"Неведомое зелье". Какую тайну оставила аристократка из Поднебесной

На протяжении веков человечество искало эликсир вечной жизни. Одна из немногих, кто достиг в этом успеха, — леди Дай из Китая. Для ученых большая загадка,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:00

2024-02-23T08:09

религия

китай

хунань

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. На протяжении веков человечество искало эликсир вечной жизни. Одна из немногих, кто достиг в этом успеха, — леди Дай из Китая. Для ученых большая загадка, почему ее тело так сохранилось, ведь прошло более двух тысяч лет. Подозревают, что все дело в волшебном снадобье.Все за собой в гроб унеслаВ 1971-м Народно-освободительная армия Китая собиралась провести крупномасштабные учения на востоке страны. Саперы прорыли на возвышенности Мавандуй (провинция Хунань) внушительных размеров тоннель. И неожиданно наткнулись на нечто странное.В грунте стали проступать равные слои белой глины, древесного угля, а затем — доски. Эстафету у военных перехватили ученые, которые вскоре разобрались, с чем имеют дело.Это были три богатые гробницы — высокопоставленного сановника Дай Ли Кана, его супруги и, предположительно, их сына. Первые две не сильно обрадовали археологов. Но зато в третьей — настоящий джекпот.Казалось, жена сановника и после смерти не собиралась расставаться с привычным образом жизни. Вокруг первого, внешнего, гроба были устроены ниши. В них — более тысячи предметов: всевозможные украшения, одежда, музыкальные инструменты, домашняя утварь.Около 30 любимых блюд леди Дай были аккуратно разложены по бамбуковым коробочкам вместе с подробными рецептами приготовления. Там же лежала еще одна находка, поразившая археологов, — кусок шелка размером примерно метр на метр. На нем — карта трех китайских провинций. Ученые сопоставили ее с современной, выполненной с помощью спутниковых снимков, и обнаружили, что древняя невероятно точна. Но самое главное ждало впереди. За внешним гробом шел второй, лакированный, с узорами облаков и сценами из мифов, затем третий, украшенный драконами и фазанами, и наконец последний — отделанный тончайшим черным и алым шелком. В нем-то и покоилось тело женщины.Испарившийся секретСказать, что ученые удивились при виде покойной, — значит не сказать ничего. Тело Синь Чжуй (так звали китайскую матрону) не разложилось, хотя с момента смерти прошло более двух тысяч лет.Кожа аристократки, лишь слегка морщинистая, была мягкой, с розоватым оттенком. Мышцы — эластичные. Суставы рук и ног — подвижные. В конце 1972-го специалистам даже удалось провести вскрытие.Как выяснилось, и внутренние органы почти не тронуты временем. Казалось, женщина умерла всего несколько недель назад. Мозг уменьшился совсем незначительно, а в венах оставалась кровь.На теле не нашли ни одного прокола или разреза, что указывало бы на применение бальзамирующих веществ. К тому же мумификация не была свойственна китайским похоронным ритуалам. Почему же тело так хорошо сохранилось?Сперва ученые предположили, что все дело в необычном способе погребения. Сверху — массивный курган из глины и угля, четыре кипарисовых гроба, при этом Синь Чжуй еще обернули сотней слоев разной одежды. Причем довольно плотно. Получился настоящий кокон.Но затем вспомнили, что при открытии последний саркофаг был доверху заполнен странной жидкостью желтоватого цвета. При контакте с кислородом она тут же потемнела. А затем — испарилась.Полный состав чудодейственного снадобья так и не установили. Единственное, что выяснили эксперты, — в нем было запредельно высокое содержание ртути.В последующие годы на востоке и юго-востоке нашли еще несколько похожих захоронений: тела в них также плавали в некоем растворе. Его компоненты от кургана к кургану разнились. Неизменным оставалось лишь одно — аномальная концентрация опасного металла.К слову, древнекитайские медики и алхимики действительно считали ртуть неотъемлемой составляющей "эликсира бессмертия". Великий император Цинь Шихуанди даже употреблял ртутные пилюли. Ими, правда, как полагают историки, правитель и отравился.Рассказ покойницы о жизниНесмотря на то что Синь Чжуй так и не раскрыла формулы вечной жизни, она немало рассказала о своем земном существовании. Практически идеально сохранившиеся внутренние органы позволили установить, какой рацион был у леди Дай и что свело ее в могилу.При росте всего в полтора метра она весила более 100 килограммов. Кроме ожирения, "сладкая жизнь" довела супругу чиновника до атеросклероза, проблем с позвоночником, камней в желчном пузыре и даже паразитов в кишечнике.Умерла же матрона, как установили китайские исследователи, от инфаркта миокарда, поев перед этим сладкой дыни. Именно ее семена нашли в желудке покойной.

https://ria.ru/20230924/kitay-1898089686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

китай, хунань, аналитика - религия и мировоззрение