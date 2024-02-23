https://ria.ru/20240223/pereimenovanie-1929163660.html

В Молдавии решили переименовать улицу маршала Конева

В Молдавии решили переименовать улицу маршала Конева - РИА Новости, 23.02.2024

В Молдавии решили переименовать улицу маршала Конева

Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) собираются переименовать во втором по величине городе Бельцы улицу, названную в честь... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:49

2024-02-23T15:49

2024-02-23T15:49

молдавия

иван конев

в мире

ссср

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) собираются переименовать во втором по величине городе Бельцы улицу, названную в честь маршала Советского Союза, дважды героя СССР Ивана Конева, освободившего город от нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в Telegram-канале. "Очередная неонацистская инициатива ПДС в год 80-летия Молдавии от фашизма. Дикари, решившие озаботиться культурой, предлагают переименовать улицу освободителя Бельц, командующего 1-м Украинским фронтом маршала Советского Союза Ивана Конева", - написал Петрович. По его словам, заменить полководца предлагают на поэта Григория Виеру. "Лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени. Но почему среди шикарного выбора среди имеющихся в Бельцах улиц Траяна и Дечебала, Николая Йорги и Николая Лабиша, Овидиу и Чахлэу они выбрали именно одного из героев борьбы против нацизма, маршала Конева?", - задается он вопросом. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.

https://ria.ru/20240222/pereimenovanie-1929090487.html

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молдавия

ссср

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, иван конев, в мире, ссср