https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "не мыслим". РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:18

2024-02-23T01:18

2024-02-23T01:18

в мире

армения

азербайджан

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "не мыслим".В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В недавнем прошлом стороны работали над заключительным проектом мирного договора."Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France24."Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана - мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении", - добавил он.

https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html

https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан