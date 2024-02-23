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Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024
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01:18 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "не мыслим". РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:18
2024-02-23T01:18
в мире
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "не мыслим".В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В недавнем прошлом стороны работали над заключительным проектом мирного договора."Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France24."Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана - мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении", - добавил он.
https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян

Пашинян: на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном "не мыслим".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В недавнем прошлом стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
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"Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим", - сказал Пашинян в интервью телеканалу France24.
"Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана - мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении", - добавил он.
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