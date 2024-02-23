https://ria.ru/20240223/parkovka-1929094108.html
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной до 24 февраля
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной до 24 февраля - РИА Новости, 23.02.2024
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной до 24 февраля
Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь Дня защитника Отечества - до 24 февраля. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:01
2024-02-23T01:01
2024-02-23T01:01
общество
москва
сергей собянин
23 февраля
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь Дня защитника Отечества - до 24 февраля. Как ранее сообщил в своем Тelegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, в честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы бесплатная. А 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами все дни будут работать по своим обычным тарифам.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html
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общество, москва, сергей собянин, 23 февраля
Общество, Москва, Сергей Собянин, 23 февраля
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной до 24 февраля
Парковка в Москве будет бесплатной до 24 февраля в честь Дня защитника Отечества